Luca Scarlini a Il Colorificio, Milano

A Milano Il Colorificio, project space fondato e curato da Michele Bertolino, Bernardo Follini e Giulia Gregnanin, questa sera, alle 18.00, presenta la performance di Luca Scarlini L’Idillio d’Orta. Estetica del Baluardo: la crudele bellezza dei Sacri Monti.

L’evento segna il secondo episodio della programmazione di “L’Ano Solare. A year program on sex and self-display”, «un programma annuale dedicato all’esplorazione di costruzioni non-normative del corpo e della sessualità; un dispositivo per individuare strategie volte allo sviluppo di nuove agentività.

Il programma è declinato in differenti formati (mostre, performance, screenings, lecture, talk) e travalica lo spazio espositivo di via Giambellino 71 aprendosi a collaborazioni con altri spazi e istituzioni in differenti città», ha spiegato Il Colorificio.

La performance di Scarlini prende le mosse dall’apparato iconografico del Sacro Monte d’Orta, che sorge nelle vicinanze di Orta San Giulio (Novara) e, edificato in varie fasi a partire dalla fine del Cinquecento, è incluso nel gruppo dei nove Sacri Monti alpini situati in Lombardia e Piemonte, classificati patrimonio dell’umanità UNESCO.

Tra gli eventi legati alla storia del luogo è spesso ricordata la visita che vi fecero Friedrich Nietsche, Lou von Salomè e Paul Reè nel 1882.

«Il Sacro Monte è una struttura che incarna la Controriforma. Questo luogo dell’immaginazione, fatta corpo e immagine, era nata per permettere ai pellegrini, che molto rischiavano, di fare una specie di pellegrinaggio in cui le opere offrissero una replica conforme all’esperienza del sacro.

Il Sacro Monte d’Orta, insieme a Oropa e alla più splendente Varallo, celebrata con alate parole da Giovanni Testori, erano strutture di protezione contro la temuta eresia del Nord.

Luca Scarlini parla di tentazioni erotiche, fantasmi eretici, per una splendente nera litania di Natale», sono le parole con cui Il Colorificio presenta la performance di Scarlini.

La performance L’Idillio d’Orta è stata preceduta, lo scorso novembre, dal primo episodio de “L’Ano Solare”: They Are The Sun con Caterina De Nicola, Jacopo Miliani, Tomboys Don’t Cry che hanno presentato rispettivamente una mostra, uno speech e uno screening.

Luca Scarlini

L’Idillio d’Orta

Estetica del Baluardo: la crudele bellezza dei Sacri Monti

Secondo episodio di

L’Ano Solare. A year program on sex and self-display

Il Colorificio

Via Giambellino 71, Milano

Performance: 21 dicembre 2019, alle 18.00 (la durata della performance è di quaranta minuti circa. Per ragioni di sicurezza il numero di accessi è limitato)

www.ilcolorificio.org