‘Paranza’: l’installazione di Antonio Ievolella allo Spazio Thetis, Venezia

Da oggi, 25 marzo, al 27 novembre 2022 l’installazione di Antonio Ievolella (1952, Benevento) Paranza, a cura di Virginia Baradel, sarà ospitata dallo Spazio Thetis, «l’hub dell’arte contemporanea situato nell’antico Arsenale di Venezia lambito dalla laguna: un’opera che evoca la struttura di una barca da pesca costiera, un frutto maturo della poetica dello scultore sannita che intende l’opera come relitto e memoir di lavori popolari antichi», hanno anticipato gli organizzatori.

L’installazione

Come scrive Virginia Baradel nel testo che accompagna il progetto espositivo, «Paranza è un rottame di barca che era poca cosa in sé anche quando andava per mare, niente più di un mezzo usato infinite volte. Ma era pane e vita per le famiglie dei pescatori, ed ecco che lo scultore ne fa materia d’arte, ne rigenera la forma. Evocandone la struttura, eleva quel rottame a monumento, carico di memorie, suggestioni e moniti. In Paranza, come in Pesca miracolosa, domina la tensione serrata di curve nello spazio, scheletri di imbarcazioni, materiali restituiti dall’usura – forgiati dall’usura – dovuta al tempo trascorso in mare; reliquia propiziatoria alle divinità marine ma anche tribuna votiva al travaglio dell’uomo, alla strenua destrezza di un mestiere antico fatto di sacrificio e di lotta, filtrato nel ricordo, nella pietas e nella nostalgia».

«Il movente espressivo – prosegue Virginia Baradel – deriva da una dimensione antropologica dissotterrata e magnificata nella mutazione formale, nella dilatazione spaziale e comunicativa di un oggetto che appartiene ad archeologie popolari e a umori mediterranei. Come spesso succede nelle opere di Ievolella di ferro e rame, la disarticolazione delle parti avviene in modo dilatato nello spazio e acquista un carattere geometrico. In “Paranza” il mulinello acquista un’indipendenza formale a latere, fa da contrappunto alla barca: inserito in una struttura circolare, in buona parte occlusa da lastre di ferro, perviene a una complessità plastica, cromatica e geometrica che bilancia la barca con la sua compattezza e stabilità».

Spazio Thetis

«Spazio Thetis, fin dalla sua nascita, promuove e supporta l’arte contemporanea, organizza mostre e incontri presso la propria sede situata nell’antico Arsenale di Venezia. In oltre quindici anni di attività, Spazio Thetis ha collaborato con importanti istituzioni, musei, gallerie, associazioni, studi di architettura italiane e straniere. Ha sviluppato specifiche esperienze nel campo dello sviluppo sostenibile e della ingegneria ambientale, operando nella laguna di Venezia, l’unico sistema socioeconomico ed ambientale al mondo che ha mantenuto la sua identità nel cambiamento», hanno ricordato gli organizzatori.