Petra Feriancová all’Aquapetra Resort con Galleria Gilda Lavia e Collezione Agovino

In occasione di ARTDays Campania Napoli, Galleria Gilda Lavia e Collezione Agovino, sono lieti di presentare “Seclusion 2”, mostra personale di Petra Feriancová (1977 Bratislava, Slovacchia) che inaugurerà oggi, 16 dicembre, alle ore 18 presso gli spazi di Aquapetra Resort.

«Il lavoro di Petra Feriancová si basa sulla concettualizzazione dei processi emotivi relativi alla percezione, preparazione e memoria, e alle circostanze in cui questi vengono condivisi», ha spiegato la galleria.

Le parole di Gilda Lavia, gallerista

Come è nata la collaborazione tra la Galleria Gilda Lavia e Collezione Agovino?

«Petra Feriancová è un nome già noto nel panorama campano vista la sua presenza passata in Istituzioni come il Madre di Napoli e la Fondazione Morra Greco. La collaborazione con Collezione Agovino nasce a seguito del forte interesse nei confronti dell’artista, una volta entrata a far parte della Collezione.

In occasione di ArtDays Campania, Collezione Agovino ha scelto di invitare Petra per una mostra personale presso Aquapetra Parco d’Arte, curata da tempo dalla Collezione stessa».

Quali lavori di Petra Feriancová vedremo in mostra?

«La mostra sarà articolata in un percorso che vede protagonisti due corpus di lavori, la serie di collage fotografici “Seclusion” ed una serie di lavori realizzati su marmo di Travertino».

Come questi due nuclei di opere si collocano, più in generale nella sua ricerca?

«All’interno del percorso artistico di Petra questi due nuclei di opere, pur essendo stati realizzati in periodi differenti, raccontano di una dimensione intima e personale, presente molto spesso nei suoi lavori. “Seclusion” è una serie composta da scarti di immagini pensate originariamente per un album familiare e rappresentano piccoli frammenti di vita dell’artista; i lavori su Travertino proseguono il discorso intimo dei collage attraverso le incisioni tratte da un libro di pensieri scritto dall’artista stessa».

Come sarà articolato il percorso espositivo?

«Il percorso espositivo vedrà le opere interagire con gli spazi che le ospitano, sia all’esterno che all’interno di Aquapetra. Le opere in Travertino sono state collocate principalmente all’esterno del Resort abbracciando la natura circostante mentre i collage occuperanno le sale dedicate all’interno».

Quali progetti ospiterà la galleria nei prossimi mesi?

«La prossima mostra prevista in galleria sarà una personale della giovane artista brasiliana Élle de Bernardini, seguita da una personale dello svizzero Marc Bauer; per il mese di Settembre è prevista la personale dell’argentina Carla Grunauer».