La galleria Massimo De Carlo presenta “Game Over”, la prima mostra personale di Tomoo Gokita (1969, Tokyo) a Milano, nella sede di Casa Corbellini-Wassermann.

«L’artista giapponese Tomoo Gokita è celebre per il suo stile pittorico che sposa icone popolari con atmosfere surreali e noir. Il vocabolario artistico di Gokita si articola in maniera organica attraverso illustrazione, erotismo, astrazione e calligrafia, superfici vellutate e colori, e trasforma scene ordinarie in realtà distorte e assurde».

«Ogni sala è un viaggio tra l’astratto e il figurativo, dove l’erotismo, il gesto pittorico e le tinte vibranti raccontano una dimensione onirica che comprende l’amore, l’effimero e il tangibile: una sintesi perfetta della poetica di Tomoo Gokita, alla sua prima mostra personale in Italia».

«“Game Over” è un progetto molto importante per Gokita, che sperimenta qui la pittura a colori, allontanandosi dallo stile monocromatico che ha contraddistinto finora la sua carriera.

In questa mostra Gokita presenta una selezione di 16 dipinti di varie dimensioni che utilizzano colori pastello romantici che ricordano i colori primaverili e i cambiamenti stagionali. L’immagine sensuale e sfuggente della Regina è protagonista di Game Over, rappresentata nella maggior parte delle tele e costituisce il tema centripeto, intrigante e misterioso della mostra».

Tomoo Gokita, “Game Over, fino al 18 luglio 2020, Galleria Massimo De Carlo, Casa Corbellini-Wassermann, Viale Lombardia 17, Milano

www.massimodecarlo.com

