‘We Are the Garden’: Oto Hudec ad AlbumArte, Roma

A Roma, negli spazi di AlbumArte, oggi, 16 marzo, dalle 18 alle 21, inaugura la prima personale in Italia e progetto site specific dell’artista slovacco Oto Hudec (1981, Košice) “WE ARE THE GARDEN” a cura di Lýdia Pribišová, attuale curatrice della Kunsthalle di Bratislava. Il progetto espositivo è stato realizzato con il supporto dei fondi pubblici dallo Slovak Art Council e Istituto Slovacco a Roma. In collaborazione con PILOT (Bratislava).

Il percorso espositivo

In mostra, ha anticipato la galleria, Oto Hudec «presenta un modello di vita autosufficiente (o piuttosto di sopravvivenza) in una visione distopica del futuro prossimo, dopo che le conseguenze fatali della crisi climatica, avranno colpito la vita sulla Terra. Il cuore del progetto è una replica in scala ridotta del cottage reale dell’artista nel suo giardino nella Slovacchia orientale, collegato a una serra per creare un sistema chiuso. Le piante nella serra producono ossigeno per gli abitanti della casa e forniscono anche una fonte di nutrimento, mentre l’anidride carbonica che esalano mantiene le piante in vita. Le persone nel cottage sono inestricabilmente legate al giardino nella serra, ne fanno parte. L’uno dipende dall’altro.

La mostra è costruita intorno alla storia di un uomo e una bambina che vivono in questo ambiente futuro. Racconta la loro lotta quotidiana contro le alte temperature, l’aria polverosa e irrespirabile, le tempeste di vento senza precipitazioni e le sostanze tossiche in una terra devastata dall’attività umana. La storia descrive anche come tutto è cominciato: i cambiamenti all’inizio erano impercettibili, quasi inavvertiti; gli insetti scomparvero gradualmente dal paesaggio, il tempo cambiò più rapidamente, le estati divennero insopportabilmente calde, gli inverni sorprendentemente freddi, le inondazioni e gli incendi furono più frequenti. Con il tempo, la terra si trasformò in una terra desolata e inospitale. Un video animato mostra la vita quotidiana dei due protagonisti della storia – probabilmente gli unici sopravvissuti – mentre si muovono attraverso l’arido paesaggio in tute protettive. Fortunatamente, il vero cottage nel giardino dell’artista a Košice non è un sistema chiuso, ma un luogo di vita usato da una comunità di amici come giardino e spazio espositivo spontaneo, con piani futuri per ospitare residenze di artisti. I disegni, i dipinti di oggetti e vari oggetti naturali che documentano la vita del duo fittizio all’interno del cottage, collegano la realtà vissuta con la finzione, i cui confini si confondono in uno sguardo più profondo.