Addio ad Achille Perilli, maestro dell’Astrattismo italiano e internazionale. Aveva 94 anni

Maestro dell’Astrattissimo, Achille Perilli era nato a Roma nel 1927, dove fin da giovanissimo si era avvicinato alla pittura, divenendo rapidamente uno tra i pittori più rappresentativi dell’Astrattisimo italiano e internazionale e, dalla seconda metà degli anni Quaranta, figura di primo piano della scena artistica impegnandosi come teorico, critico, organizzatore di mostre e promotore di numerose riviste. Tra le sue ricerche anche alcuni allestimenti teatrali.

Si distingue per il ruolo in momenti fondamentali per la ricerca artistica contemporanea in Italia, come il gruppo Forma 1, di cui è tra i fondatori nel 1947, e il Movimento Arte Concreta, a cui aderisce nel 1949.

Partecipa a moltissime mostre personali e collettive, tra cui quattro edizioni della Biennale di Venezia e cinque della Quadriennale di Roma.

In occasione dei suoi 94 anni, a gennaio 2021, Cambi Casa d’Aste gli aveva tributato un’importante antologica.