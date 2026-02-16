È morta all’età di 41 anni Henrike Naumann. L’artista era nota per le sue installazioni site specific che indagano i rapporti tra spazio urbano e dinamiche socio-politiche della società contemporanea. La notizia, confermata da più fonti istituzionali, ha scosso la comunità artistica internazionale e arriva proprio mentre Naumann si preparava a rappresentare la Germania, insieme a Sung Tieu, alla 61ma Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia, con curatela di Kathleen Reinhardt.

Nata nel 1984 a Zwickau, in Sassonia, Naumann si è inizialmente formata tra l’Università di Kassel e l’Accademia di Belle Arti di Norimberga, sviluppando qui una pratica concettualmente radicata nella geografia culturale della Germania orientale e occidentale.

L’arte di Naumann è stata spesso descritta come al tempo stesso disturbante e profondamente empatica: una pratica capace di restituire l’immagine di una Germania ancora attraversata da fratture irrisolte, anche dopo la caduta del Muro di Berlino nel 1989. Lavorando prevalentemente con oggetti ready made, assemblati in installazioni complesse, Naumann costruiva ambienti in apparenza banali, secondo quella che lei stessa definiva una “estetica della riunificazione”, pensata per risultare inquietantemente familiare.

Molti dei materiali utilizzati provenivano dalla piattaforma di compravendita tra privati eBay Kleinanzeigen, che per l’artista diventava una sorta di archivio sociale informale. «Leggo e faccio molta ricerca, ma inizio davvero a costruire il linguaggio di un’installazione osservando cosa fanno le persone, come fotografano e mettono in vendita i loro mobili — spesso direttamente dal mio telefono», raccontava in un’intervista del 2022. Nello stesso anno, aggiungeva: «Mi piace cercare cose che penso non possano esistere. E poi spesso scopro che esistono davvero. A quel punto devo averle».

Attraverso questi dispositivi visivi, Naumann ha costruito una delle riflessioni più lucide e complesse sulla memoria materiale della Germania post 1989, mostrando come oggetti quotidiani e design domestico possano trasformarsi in strumenti critici per leggere le eredità politiche e culturali del presente. La sua morte improvvisa interrompe una ricerca ancora in pieno sviluppo ma ne consacra al tempo stesso la portata storica e teorica.

Proprio per la Biennale di Venezia 2026, Naumann aveva iniziato a sviluppare un progetto che avrebbe dovuto riflettere sul ruolo dell’artista come osservatore critico delle narrazioni nazionali e globali, in un momento storico caratterizzato dalle tensioni tra localismi e globalizzazione.

La scomparsa così prematura — la causa non è stata ancora resa pubblica — lascia un vuoto in tutta quella generazione di artisti europei nati negli anni Ottanta che hanno cercato di coniugare rigore teorico e presenza scenica, portando il discorso sull’arte contemporanea oltre i circuiti convenzionali dei musei e delle gallerie. Critici e colleghi hanno già ricordato Naumann come una voce originale e coraggiosa, capace di guardare alle contraddizioni della realtà con lucidità concettuale e sensibilità estetica.