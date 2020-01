Britney Spears in mostra in Francia? No, non è vero. Purtroppo

Non comprate quel biglietto! Magari farsi un giretto nel sud della Francia può anche essere una buona idea ma i fan di Britney Spears rimarranno delusi dal sapere che la notizia della sua mostra alla galleria Sympa, nella cittadina di Figeac, in Occitania, è un fake. La voce è circolata rapidamente su internet in questi ultimi giorni ed è stata ripresa anche dalla BBC e dal New York Post, generando uno strepitoso clamore mediatico. Purtroppo si tratta di un ormai classico caso di fake news. Insomma, una bufala, messa in giro dalla galleria Sympa e successivamente smentita dalla stessa Britney Spears.



Tutto è nato da un post in cui la Galleria Sympa riprendeva un video pubblicato nel 2017, in cui Britney Spears, in abbigliamento decisamente comodo e sulle allegre note del Rondò alla turca di Mozart, fa mostra delle sue abilità pittoriche, spandendo ampi tocchi di colore su un tela, davanti a un cavalletto nel patio della sua magione neoclassica di Los Angeles. La galleria ha quindi aggiunto una scritta glitterata, a dire il vero un po’ ambigua: «Sympa is happy to announce its representation of Britney Spears», Sympa è lieta di annunciare la sua rappresentazione di Britney Spears».

Cosa vuol dire? In inglese, il termine più usato per indicare una mostra d’arte è exhibition, show, qualche volta display, negli Stati Uniti exhibit. Ma representation è un termine decisamente insolito, per riferirsi a un evento del genere. Potrebbe essere riferito al concetto della rappresentazione in sé, visto che sempre sulla pagina della Galleria è comparso un post di Cédric Fargues, codirettore della galleria e artista, che mostra un collage di tre diverse immagini di Spears, su uno sfondo astratto. In effetti, più che di fake sembra un caso di troll, per chi ha a cuore il lessico dell’internet.



In ogni caso, in molti hanno voluto leggerci l’annuncio di una mostra, la prima personale di un’icona contraddittoria, ex reginetta del pop ma anche relitto della spietata industria dell’entertainment americano, adesso donna matura e dedita allo yoga, sull’orlo dei 40. Peraltro, la cantante non è estranea al mondo dell’arte, nel senso di visiva, visto che potrebbe essere considerata, anche a buon diritto, una esponente del linguaggio performativo. L’opera che Britney stava disegnando nel 2017, infatti, era “reale” e fu venduta per 10mila dollari nel corso di un’asta di beneficenza in favore delle vittime della strage di Las Vegas, in cui persero la vita 59 persone, tra cui il killer.

In ogni caso, la galleria Sympa continua a mantenere sulla sua pagina l’annuncio della mostra e per “vederla” c’è tempo fino alla fine del mondo.