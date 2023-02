È morto Paco Rabanne

Vicino al mondo della moda fin dall’infanzia, sua madre era la capo cucitrice della filiale spagnola di Balenciaga, il padre un ufficiale.

Dopo essersi trasferito in Francia con la madre in seguito allo scoppio della guerra civile spagnola, nella quale il padre venne ucciso, Paco studiò architettura alla Scuola Nazionale di Belle Arti. Iniziò il suo percorso come designer di gioielli, riuscendo a vendere la sua prima collezione a Balenciaga, Dior e Givenchy. Appena un anno dopo fonda la sua maison.

Pioniere dei materiali alternativi, con dischi, catene e pinze si guadagnò risonanza internazionale, soprattutto tra le celebrities dell’epoca.

Importante anche il suo sodalizio con il teatro e il cinema: è il 1968 quando disegna i costumi di scena per Barbarella, il film di fantascienza diretto da Roger Vadim con Jane Fonda.