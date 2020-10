In questo 2020 pieno di novità importanti e di cambiamenti, anche exibart – come avete visto chiaramente nel corso di quest’anno – non si è fermata un istante ed è con grande piacere che oggi vi annunciamo un ampliamento del nostro organico, con l’ingresso nel team di Daniele Perra e Erica Roccella.

Docente, giornalista e curatore, Daniele Perra vanta numerose collaborazioni con pubblicazioni internazionali e italiane tra cui: Domenicale de Il Sole24ORE, ICON Design, GQ Italia, ULISSE, Mousse, ArtReview, Harper’s Bazaar art America Latina, Fashion & Arts de La Vanguardia e Solar Magazine. È stato caporedattore di tema celeste, fondatore e condirettore di unFLOP paper, responsabile della copertina ed editorialista di Artribune. Ha ricoperto ruoli prestigiosi in istituzioni pubbliche e private in Italia e all’estero — in qualità di Direttore della comunicazione e consulente strategico dei media — tra cui: TBA21 – Thyssen-Bornemisza Art Contemporary, Malmö Konsthall, Centro Pecci e Fondazione Modena Arti Visive. Insegna vari corsi allo IED di Milano ed è docente a contratto all’Accademia di Belle Arti G. Carrara di Bergamo per il corso di Culture digitali. Daniele si va ad aggiungere alle firme autorevoli del nostro giornale, con una particolare attenzione al rapporto tra arte e tecnologia, e sarà Responsabile dei progetti speciali.

Erica Roccella (1994), ama conciliare la passione per la letteratura e per le arti visive.

Dopo una laurea in Lettere moderne con una tesi sulle riviste d’arte e un Master in Ideazione di eventi culturali presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, ha frequentato dei Corsi di Alta Formazione sul mercato dell’arte e sulla curatela di mostre di arte contemporanea.

Ha partecipato all’organizzazione di mostre, aste ed eventi e collabora all’attività di ricerca nell’ambito dei beni culturali presso uno studio legale. Erica è la nuova firma quotidiana della rubrica dedicata al mercato dell’arte, con incursioni nella legislatura.

Da tutta la redazione il nostro più affettuoso benvenuto, e buon lavoro!