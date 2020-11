Morto Diego Armando Maradona, leggenda del calcio. E non solo

Leggenda dello sport, giocatore più forte della storia del calcio, icona per milioni di persone in tutto il mondo, Diego Armando Maradona è morto oggi a Buenos Aires, a seguito delle complicazioni dovute a un arresto cardiorespiratorio. La notizia è stata confermata dai media argentini. Da pochi giorni era stato sottoposto a un intervento per rimuovere un ematoma subdurale dal qual quale sembrava essersi ripreso e infatti era stato anche dimesso. L’intervento delle ambulanze, giunte al Barrio San Andres, suo domicilio attuale a Buenos Aires, è stato inutile. Il 30 ottobre aveva compiuto 60 anni.