Sul filo tra Oriente e Occidente: Federico Rampini per exibart.podcast

Dalla brutale uccisione di George Floyd all’attuale scontro Usa-Cina, dal buddhismo allo yoga, da Marco Polo a Donald Trump, dal Kamasutra al New Deal di Franklin Delano Roosevelt, passando per la pandemia del Covid-19. Duemila anni di scontro/incontro di civiltà, duemila anni di storia sempre attuale, nell’esclusiva intervista a tutto tondo con Federico Rampini, che potete ascoltare qui per la nostra trasmissione podcast New Normal, a cura di Cesare Biasini Selvaggi.

Tra “Oriente e Occidente”

Il filo rosso di questa conversazione è offerto dall’ultimo lavoro di Rampini dal titolo “Oriente e Occidente”, edito da Einaudi, nelle librerie da poco più di un mese e già in testa alle classifiche dei libri più venduti. Sgombriamo subito il campo da possibili equivoci. Non si tratta di un istant book ispirato dalla pandemia di Coronavirus, a cui si riferisce infatti solo l’ultimo capitolo. È un libro che raccoglie, invece, l’esperienza di vita di trent’anni di un grande cronista, inviato, osservatore. Tre decenni trascorsi da Federico Rampini tra Oriente e Occidente, appunto, tre decenni di libri su questi temi letti, anzi, divorati dall’autore.

Chi è Federico Rampini

Corrispondente della Repubblica da New York, ha esordito come giornalista nel 1979 scrivendo per Rinascita. Già vicedirettore del Sole 24 Ore e capo della redazione milanese della Repubblica, editorialista, inviato e corrispondente da Parigi, Bruxelles, San Francisco, ha insegnato alle università di Berkeley e Shanghai e alla SDA Bocconi. È membro del Council on Foreign Relations, think tank americano di relazioni internazionali.

Ha pubblicato più di venti saggi di successo, molti tradotti in altre lingue, come i best seller Il secolo cinese (Mondadori 2005) e L’impero di Cindia (Mondadori 2006). Ha prodotto e interpretato quattro spettacoli teatrali, da ultimo Trump Blues con suo figlio Jacopo. Ha realizzato un ciclo televisivo a puntate per Rai Storia, Geostorie.