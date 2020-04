Giorgio de Chirico, La torre rossa, Collezione Peggy Guggenheim

Giorgio de Chirico, La torre rossa, 1913, Collezione Peggy Guggenheim

Le enigmatiche opere di Giorgio de Chirico tra il 1911 e il 1917 costituirono un’ispirazione decisiva per i pittori surrealisti. L’atmosfera sognante delle sue composizioni deriva dalla prospettiva irrazionale, dalla mancanza di un’unica sorgente di luce, dall’allungamento delle ombre e dalla focalizzazione allucinatoria degli oggetti. Piazze italiane circondate da portici e facciate classiche sono trasformate in scenari vuoti e sinistramente silenziosi per la rappresentazione di drammi invisibili. L’assenza di ogni avvenimento provoca un’atmosfera carica di nostalgia o di melanconia se s’immagina che sia appena accaduto qualcosa di molto importante; se invece si sente che qualcosa sta per accadere ne deriva un senso di ansia. Secondo de Chirico “ogni cosa [ha] due aspetti: uno corrente quello che vediamo quasi sempre e che vedono gli uomini in generale, l’altro lo spettrale o metafisico che non possono vedere che rari individui in momenti di chiaroveggenza e di astrazione metafisica, così come certi corpi occultati da materia impenetrabile ai raggi solari non possono apparire che sotto la potenza di luci artificiali quali sarebbero i raggi x”. Tracce di presenze umane nascoste appaiono nella piena vastità di quest’opera, come il monumento equestre, spesso identificato con la statua di re Carlo Alberto a Torino.

[Scheda a cura della Collezione Peggy Guggenheim]