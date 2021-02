Arte e tecnologia: ecco i finalisti del Premio Cinello Unlimited

Si parla spesso del rapporto tra tecnologia e arte sempre più stretto – che poi arte e tecnologia sono sempre stati piuttosto vicini – ma chi ne parla meglio? Chi ha realizzato l’opera che, più delle altre, ha saputo mettere in evidenza le varie possibilità e sfumature di questo dialogo? Per avere un’idea, possiamo dare un’occhiata ai finalisti del Premio Cinello Unlimited, il riconoscimento promosso da Cinello – società fondata da John Blem e Franco Losi che ha ideato i DAW® – Digital Art Work (ne scrivevamo qui) –, dedicato alle migliori esperienze artistiche e culturali in connessione con la tecnologia digitale.

Premio Cinello Unlimited: i finalisti delle tre categorie

30 sono i selezionati per la shortlist, appena annunciata, dieci per ciascuna categoria: Artista, Giornalista, Progetto. Al vincitore di ognuna delle tre categorie sarà assegnato un riconoscimento in denaro di 2500 euro.

Per la categoria Artista, sarà premiato chi avrà realizzato il progetto o l’opera più interessante costruita o divulgata in ambiente digitale nel 2020. I finalisti sono: Domenico Barra, Collettivo DAPA, Marcin Gierat, Nicola Gobbetto, Chiara Lecca, Marcello Maloberti, Vincenzo Marsiglia, Marinella Senatore, Massimo Uberti, Silvia Vecchiato.

Per la categoria Giornalista, sarà premiato il migliore articolo di carattere divulgativo in ambito arte, cultura e innovazione digitale, scritto nel periodo 2020 e pubblicato su piattaforma digitale. I dieci giornalisti selezionati sono Giovanni Audiffredi, Nicolas Ballario, Luca Beatrice, Matteo Bergamini, Stefano Bucci, Germano D’Acquisto, Franco Fanelli, Silvia Granziero, Daniele Perra, Massimiliano Tonelli.

Infine, per la categoria Progetto, che premierà la migliore campagna o progetto digitale in ambito arte e cultura, i dieci finalisti individuati sono Cactus Magazine – Luca Smorgon e Simone Rossi, Fondamenta – Artissima; Le Tipe Umane – Andrea Incontri Tommaso Calabro; Letizia Battaglia, Palermo e la lotta alla Mafia – Istituto Italiano di Cultura di Berlino; Radio Gamec – Lorenzo Giusti e Leonardo Merlini; Ren Hang- il filtro, Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci; Seascape/ Borders Davide Quadrio; The Bonamist Francesco Bonami; The Sound of Couture #whatdoesistsoundlike – Valentina Nervi e VSPACE, Galleria Massimo De Carlo.

Oltre alle tre categorie di concorso, sarà assegnato anche un premio di studio a cura dell’associazione Save the Artistic Heritage a uno studente universitario meritevole, individuato tra le candidature pervenute.

La giuria e il comitato d’onore

La giuria che selezionerà i tre vincitori vede la presenza di professionisti esperti in ambito digital, cultura e comunicazione ed è presieduta da Franco Losi e composta da Francesca Bortolotto Possati, imprenditrice; Elio, musicista; Paola C. Manfredi, PCM Studio; Paola Manfrin, direttore creativo; Walter Mariotti, direttore editoriale Domus; Pasquale Junior Natuzzi, imprenditore; Ottavio Nava, CEO We Are Social; Clarice Pecori Giraldi, Art Advisor; Lorenzo Perini Natali, collezionista; Gea Politi e Cristiano Seganfreddo, editori.

Il Premio si avvale anche di un Comitato d’onore, con una funzione di indirizzo, presieduto da John Blem e composto da Sabina Belli, CEO Pomellato; Mario Cristiani, gallerista; Umberta Gnutti Beretta, imprenditore; Eliano Lodesani, Presidente Intesa Sanpaolo Agents4you; Sara Sozzani Maino, Vogue Italia & Vogue Talents.