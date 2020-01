Due giovani artiste per il Premio Italia-Cina: le opere presentate a Torino

Ultima tappa per il lungo viaggio del Premio Italia-Cina che, il 30 gennaio, alle 17:30, presso L’OFFICINA con-temporanea, lo spazio espositivo di Luoghi Comuni San Salvario, a Torino, presenterà i lavori realizzati da Ding Ding e Tan Fei, le due artiste vincitrici del concorso ideato e promosso dall’Istituto Garuzzo per le Arti Visive in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, l’Istituto Italiano di Cultura di Pechino e il National Art Museum of China, in attuazione della convenzione siglata a Roma e Pechino il 14 dicembre 2018.

Una prima fase del progetto si era svolta a luglio, quando furono annunciati i due artisti italiani vincitori della residenza a Pechino: Niccolò De Napoli e Violette Maillard, selezionati da una Commissione formata da tre esperti di arte contemporanea italiana: Cristiana Collu, Paolo Castelli e Cesare Biasini Selvaggi. Obiettivo del premio, infatti, è favorire gli scambi culturali tra l’Italia e la Cina, in continuità con Residenze per l’Arte, l’ampio progetto creato dall’Istituto Garuzzo con l’intento di promuovere la giovane arte italiana e straniera, rafforzando, al contempo, i rapporti istituzionali tra i Paesi attraverso le opportunità date dall’arte.

Le vincitrici del Premio Italia-Cina, durante i due mesi di permanenza in Italia, sono state affiancate dai curatori Luca Albonico e Rebecca De Marchi, che hanno seguito il loro percorso formativo e creativo, ampliandone le possibilità, con l’organizzazione di momenti di incontro e dibattito insieme ad altri curatori, direttori di musei e operatori del settore culturale italiano. L’iniziativa rientra nella programmazione del Forum culturale Italia-Cina ed è inserita tra i principali eventi del 2020 Anno della cultura e del turismo Italia-Cina.