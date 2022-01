Proteggere ad Arte: i vincitori del Contest di Intesa Sanpaolo Vita

La protezione è un valore da diffondere anche attraverso i linguaggi della creatività, soprattutto tra i giovani millennials e, a quanto emerge dai numeri di “Proteggere ad Arte”, il contest promosso da Intesa Sanpaolo Vita e dedicato a film-maker, artisti e fotografi, sembra riscuotere una certa attenzione. Da agosto a ottobre, sono state infatti circa 900 le opere caricate sul portale, divise in tre categorie, Video, Foto e Arti Figurative, mentre più di 90mila sono stati i voti espressi, facendo registrare più di 14mila utenti, tra artisti e votanti. «Grazie a tutte le opere pervenute, Proteggere ad Arte ha creato consapevolezza tra i Millennials dell’importanza di prendersi cura del proprio futuro per progettare un domani solido e di come la protezione assicurativa li può aiutare a farlo», spiegano gli organizzatori.

E, alla fine, tre sono i vincitori, che hanno superato le varie fasi di selezione e di voto, grazie alle loro opere che meglio hanno saputo esprimere un’idea di protezione assicurativa. Nella categoria Video Alessandro Brombin con “Non succede, ma se succede”, «In cui ha mostrato in modo ironico e dissacrante i tentativi di “protezione sbagliata” del suo protagonista, sottintendendo l’efficacia autentica che una protezione assicurativa può avere», si legge nelle motivazioni. Stefano Di Pietro si aggiudica la categoria Arti Figurative con “L’esperienza”, opere in cui «L’idea di protezione assicurativa viene trasmessa con un anziano signore che, con un senso di familiarità e fiducia, protegge i “millennials” con tutta la sua esperienza». Karol Mucerino vince infine nella sezione Fotografia, con “La pioggia perfetta”, «In cui ha espresso il concetto di protezione attraverso la dolcezza e il calore di un tenero abbraccio tra un nonno e sua nipote». I tre vincitori del contest “Proteggere ad Arte” riceveranno fino a 3mila euro in attrezzature professionali, mentre per i sei creator arrivati a un soffio dalla vittoria Intesa Sanpaolo Vita ha deciso di assegnare un voucher del valore di mille euro.

«Questa iniziativa ha rappresentato per noi un altro tassello del contributo che vogliamo dare alla diffusione della cultura assicurativa nel nostro Paese, in particolar modo tra i giovani che devono affrontare il proprio futuro. L’ottima partecipazione riscontrata ci rende orgogliosi e desiderosi di continuare il nostro percorso di sensibilizzazione verso il tema della Protezione», ha dichiarato Nicola Fioravanti, Amministratore Delegato di Intesa Sanpaolo Vita e Responsabile della Divisione Insurance di Intesa Sanpaolo.

Il contest “Proteggere ad Arte” ha potuto contare durante tutto il periodo del supporto creativo e professionale dei tre curator: Lavinia Biancalani (video), giovane imprenditrice, produttrice, amante della moda e dei social media, da oltre dieci anni al fianco di giovani talenti della rete; Alice Pasquini (Arti figurative), street artist, illustratrice e scenografa italiana di fama internazionale, le cui opere sono esposte in tutto il mondo da Sydney a Mosca, da Singapore ad Amsterdam, Londra, Berlino, Roma, Napoli; Guido Taroni (foto) talento della fotografia, figlio d’arte e nipote del grande fotografo italiano Giovanni Gastel. Accanto ai tre curator Proteggere ad Arte ha avuto anche il contributo di Vittorio Brumotti, come ambassador dell’iniziativa.