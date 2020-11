A Torino, è Autunno della fotografia. E le mostre si raccontano

In occasione del programma di “Autunno della fotografia”, Walter Guadagnini, direttore di CAMERA – Centro Italiano per la fotografia, insieme ai curatori Giangavino Pazzola e Monica Poggi, incontrerà virtualmente curatori e fotografi per approfondire le mostre temporanee attualmente esposte – ma non visitabili – nei musei di Torino. La volontà delle istituzioni culturali cittadine di valorizzarle e mantenerle attive anche durante questo periodo di chiusura al pubblico, si rivela un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati di fotografia.

Il programma di Autunno della fotografia si suddividerà in tre appuntamenti, sempre alle 18, tutti in diretta su Facebook. Martedì, 10 novembre, per “Il mondo che cambia”, dalle mostre al MAO Museo d’Arte Orientale e a Palazzo Madama Museo Civico d’Arte Antica, interverranno Samuele Pellecchia e Fabio Bucciarelli. Modera Walter Guadagnini. Martedì, 24 novembre, per “Fotografare la società contemporanea”, dalle mostre della GAM – Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea e del Museo Ettore Fico, interverranno Guido Harari e Massimo Vitali. Modera Giangavino Pazzola. Mercoledì, 9 dicembre, per “Raccontare la guerra fra giornalismo e arte”, dalle mostre a Venaria Reale, Musei Reali e CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia, interverranno Paolo Pellegrin, Edoardo Accattino e Paolo Ventura. Modera Monica Poggi.

Le mostre di Autunno della Fotografia, tra i musei di Torino

In attesa di poterle visitare di persona, ecco le mostre protagoniste dei talk virtuali. La Fondazione Torino Musei propone tre esposizioni dedicate al reportage fotografico. Palazzo Madama – Museo Civico d’Arte Antica ospita il World Press Photo 2020 (10 ottobre 2020 – 18 gennaio 2021), che raccoglie gli scatti dei vincitori del rinomato premio internazionale di fotogiornalismo.

Al MAO – Museo D’Arte Orientale viene esplorato il fenomeno dell’urbanizzazione cinese nella mostra “China Goes Urban. La nuova epoca delle città” (16 ottobre 2020 -14 febbraio 2021) e infine la GAM – Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea presenta “Photo Action per Torino 2020” che, coordinata da Guido Harari e Paolo Ranzani, espone 105 stampe fotografiche di grandi fotografi italiani e internazionali, per contribuire al Fondo Straordinario Covid-19 di UGI Onlus e Città della Salute e della Scienza di Torino (20 novembre 2020 – 28 febbraio 2021).

I Musei Reali, per la prima volta in Italia, ospitano “Capa in color”, presso Palazzo Chiablese (26 settembre – 31 gennaio 2021): l’esposizione è curata da Cynthia Young per il Centro Internazionale di Fotografia di New York e illustra l’approccio del fotografo Robert Capa verso la pellicola a colori, dal 1941 al 1954, e la sua capacità di rappresentare, attraverso il linguaggio fotografico, la moda, il cinema, l’alta società e i conflitti bellici.

Con “Massimo Vitali. Costellazioni Umane” (25 settembre – 20 dicembre 2020), il Museo Ettore Fico propone una mostra che si articola in 30 opere scelte in venticinque anni di produzione dell’artista lombardo. Anche CAMERA e La Venaria Reale propongono grandi nomi del panorama fotografico italiano. Il primo, con la mostra personale “Paolo Ventura. Carousel” (17 settembre 2020 – gennaio 2021), un percorso nell’eclettica carriera di uno degli artisti italiani più apprezzati e riconosciuti a livello nazionale e internazionale. La seconda, invece, propone “Paolo Pellegrin. Un’Antologia” (1° ottobre 2020 – 31 gennaio 2021), una mostra di oltre 200 fotografie che spaziano dai conflitti armati all’emergenza climatica, affiancate a immagini dedicate all’impegno umanitario e alla grandezza della Natura.