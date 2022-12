Achille Lauro nelle scuole: il tour per le nuove generazioni in tutta Italia

Inaugurato lo scorso 5 dicembre, con il primo incontro nel campus di H-FARM, di fronte agli studenti della scuola internazionale di Roncade (TV), il progetto ‘’Achille Lauro nelle Scuole’’ coinvolgerà, dal 12 al 16 dicembre, cinque scuole superiori milanesi, per proseguire poi a Roma e Brindisi.

Gli incontri, rivolti ai ragazzi dell’ultimo triennio delle scuole superiori, cercheranno di raccontare i dubbi e le difficoltà delle generazioni più giovani, con un focus sul loro futuro accademico e lavorativo. In contemporanea con l’uscita del suo nuovo singolo, “Che Sarà”, ballad introspettiva sull’incertezza del futuro, Achille Lauro, da sempre attento al tema dell’educazione e alle esigenze dei ragazzi, aiuterà quest’ultimi ad affrontare le paure legate al percorso della crescita personale, raccontando la propria storia e ricordando quanto sia importante credere nei propri sogni, inseguirli anche nel rischio di sbagliare.

«Volevo fare qualcosa che fosse vicino ai ragazzi, legare l’uscita musicale a un’attività che fosse veramente d’aiuto. L’idea è incontrare gli studenti e parlare di orientamento, di futuro, dell’importanza di credere in quello che si fa e anche di saper sbagliare per poi trovare il proprio percorso. Ognuno di noi è portato per qualcosa e non è impossibile far diventare un sogno una professione», commenta Lauro. L’esempio di una figura tanto carismatica e di successo potrà stimolare i ragazzi a confrontarsi con maggiore sicurezza e consapevolezza con gli ostacoli e le opportunità che incontreranno sul loro cammino.

Di fondamentale importanza, sarà, dunque, la partecipazione attiva degli studenti (per candidare il tuo istituto alle prossime tappe, clicca qui), le cui voci verranno poi raccolte all’interno di un canale dedicato e che verranno coinvolti nel contest “una lettera al futuro”, nel corso del quale si potrà inviare un messaggio ai sé stessi del futuro, raccontando chi si vorrebbe diventare, le proprie aspettative e i propri desideri. Il contest terminerà a fine febbraio e i più meritevoli verranno premiati con una settimana di orientamento universitario e premi in tecnologia messi in palio da Amazon, partner del progetto.