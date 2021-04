In quel luogo, i film andavano a morire, per poi rinascere. La Benigno Marcora di Olgiate Olona, provincia di Varese, è stata, dagli anni ’20 agli anni ’60 del Novecento, l’unica fabbrica al mondo a occuparsi del macero e del riciclo delle pellicole, materiale altamente infiammabile. Protagonista anche di un cortometraggio di Luigi Comencini, Il museo dei sogni, la Benigno Marcora ne avrà viste tante di storie e oggi il MAGA di Gallarate cerca persone che possano raccontarle, raccogliendo le testimonianze degli ex dipendenti, invitati a contattare il museo scrivendo a didattica@museomaga.it. Le storie saranno poi raccolte nel workshop Un film può diventare un pettine, condotto dall’artista Jacopo Rinaldi, nell’ambito del progetto Academy Young, promosso dal Dipartimento Educativo del MAGA.

Il workshop coinvolgerà gli studenti dell’indirizzo figurativo del Liceo Artistico Candiani di Busto Arsizio, in un percorso creativo attraverso il quale i ragazzi approcceranno al disegno come medium del ricordo oppure dell’oblio, come gesto di creazione o cancellazione di immagini. Lavorando sull’incontro tra cinema e disegno verrà sviluppata un’animazione che prende spunto da una sequenza del film di Comencini con un sonoro speciale, scandito appunto dalle testimonianze egli ex dipendenti della Benigno Marcora, l’opera verrà poi esposta nelle sale del Museo MAGA dall’estate 2021 e rimarrà nelle collezioni del Museo.

Il laboratorio si colloca all’interno del progetto Academy Young, finanziato dal Bando “La Lombardia è dei Giovani”, promosso da Regione Lombardia e ANCI Lombardia, e vede la presenza di una rete di istituti culturali e di formazione composta da Comune di Gallarate, Museo MAGA, Associazione Mondo Internazionale, AFI, Premio nazionale Arti Visive Città di Gallarate, Associazione Amici di Piero Chiara, Istituto cinematografico Michelangelo Antonioni, Liceo Artistico P. Candiani e Coreutico P. Bausch, ISIS Da Vinci-Pascoli, IS Falcone, Il Colorificio, per progettare azioni dedicate alla creazione di opportunità di formazione professionale ed espressione dedicate ai giovani.