È un patrimonio artistico che fa sorridere, quello del nostro Paese. Letteralmente, pure. Soprattutto adesso, grazie al progetto ideato da Epik e prodotto da Indiana Production, con il supporto di IGT – International Game Technology, la multinazionale leader nel settore del gioco pubblico che propone una miniserie incentrato sull’intrattenimento (online e sui maggiori canali digitali) che riaccende lo storytelling della cultura. Il progetto, intitolato “Art is Open”, propone una miniserie che vuole portare l’arte contemporanea all’attenzione del grande pubblico grazie all’uso del linguaggio del palcoscenico. Protagonisti degli episodi, disponibili online dallo scorso 16 giugno, sono i talenti di Raul Cremona, Ippolita Baldini, Alessandro Betti e Marta Zoboli.

Gli attori sono stati chiamati a spiegare e interpretare alcuni capolavori rispettivamente dei maestri Piet Mondrian, Gustav Klimt, Amedeo Modigliani e Umberto Boccioni esposti alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma: ne sono nati quattro monologhi creati appositamente per l’occasione e girati all’interno del museo, aperto in via eccezionale anche nelle ore notturne.

Al centro del format “Art is Open” c’è quindi il concetto di accessibilità all’arte e non solo: ogni interprete legandosi a un’opera ha declinato nella propria performance comica i grandi temi del sociale che rappresentano la vera sfida del momento. «In questa fase di ripartenza e riapertura abbiamo pensato di dare nuovo impulso all’arte e ai musei ideando un progetto di comunicazione innovativo. Si parla di capolavori senza tempo con un linguaggio moderno, intelligente ed ironico, decisamente coinvolgente, con l’obiettivo di avvicinare ancora di più all’arte», spiega Fabio Cairoli, Amministratore delegato Global Lottery di Igt, che ha finanziato il progetto, per «Restituire bellezza al patrimonio comune e salvaguardarne l’identità per migliorarne la conoscenza». In questa narrazione innovativa della cultura Epik ha fatto leva su codici mai utilizzati fino ad ora, ovvero quelli dell’interpretazione comica e in un luogo di grande fascino come la Galleria Nazionale di Arte Moderna di Roma, come spiega Giorgia Crepaldi, leader del progetto “Art is Open” e partner di Epik.

Il format dedicato all’arte vista dai comici, tuttavia, è solo uno dei vari progetti che saranno ospitati dalla più ampia piattaforma “Open” creato per Igt, che rappresenta un cantiere “aperto” sia al grande pubblico sia nella sua dimensione progettuale ed è destinato ad arricchirsi con nuovi capitoli nei prossimi mesi.