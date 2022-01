“Arte e rinascita. La collezione rivoluzionaria di Peggy Guggenheim”: 4 incontri online

La Collezione Peggy Guggenheim presenta il corso online riservato ai soci del museo Arte e rinascita: la collezione rivoluzionaria di Peggy Guggenheim articolato in quattro appuntamenti su Zoom tenuti da altrettante storiche dell’arte: Chiara Bertola, Simonetta Fraquelli, Flavia Frigeri e Gražina Subelytė.

«Partendo dalla storia della mecenate Peggy Guggenheim e della sua celebre collezione, – ha spiegato il museo – quattro storiche dell’arte raccontano il carattere rivoluzionario che ha contraddistinto l’arte del XX secolo. Si parlerà di artisti e movimenti, dal Cubismo al Futurismo, dal Surrealismo all’Espressionismo astratto americano, che hanno portato a un radicale cambiamento l’osservazione e la rappresentazione della realtà, al fine di poter trovare noi stessi un’ispirazione su come cambiare il nostro approccio alla quotidianità, individuale e collettiva».

Ecco i titoli e il calendario degli incontri:

24 gennaio 2022, alle 19.00

Metafore del cambiamento: il Surrealismo e la nuova visione del mondo

A cura di Gražina Subelytė

7 febbraio 2022, alle 19.00

“Un quadro al giorno”. L’impresa parigina di Peggy Guggenheim

A cura di Simonetta Fraquelli

14 febbraio 2022, alle 19.00

La XXIV Biennale di Peggy Guggenheim e l’arte del dopoguerra a Venezia. Un possibile racconto internazionale per alcuni artisti italiani

A cura di Chiara Bertola

21 febbraio 2022, alle 19.00

Geometrie fluide: breve storia dell’Espressionismo astratto americano

A cura di Flavia Frigeri

Il corso è riservato ai Soci della Collezione (qui potete scoprire come diventarlo) ed è gratuito per i dipendenti delle aziende socie del museo in occasione del 30° anniversario del gruppo GuggenheimIntrapresae.