Arte Laguna Prize approda a Shanghai per celebrare 20 anni di attività

Arte Laguna Prize celebra 20 anni di attività con un progetto dal respiro internazionale: una mostra collettiva a Shanghai, ospitata dal 31 ottobre al 15 dicembre 2025 negli spazi di EKA-Tianwu, ex fabbrica di strumenti nautici riconvertita in hub culturale e creativo di 1500 metri quadrati. L’esposizione riunirà oltre cento opere, tra pittura, scultura, fotografia, installazioni, arte digitale e video, selezionate tra i vincitori e i finalisti delle ultime edizioni del Premio, provenienti da tutto il mondo. Curata da Huang Yi con il coordinamento di Stefano Yang, l’esposizione si inserisce in un più ampio dialogo tra Europa e Asia, volto a promuovere la circolazione di linguaggi e prospettive nel panorama dell’arte contemporanea.

Fondato nel 2006 dall’associazione MoCA e ideato da Laura Gallon, Arte Laguna Prize è oggi uno dei concorsi indipendenti più longevi e riconosciuti nel settore. Ogni anno la mostra dei finalisti si tiene all’Arsenale Nord di Venezia, accompagnata da riconoscimenti in denaro, residenze artistiche e collaborazioni con istituzioni, festival e aziende internazionali. «Lavorare nell’arte contemporanea significa avere il privilegio di incontrare gli artisti viventi, ascoltare la loro voce e condividere la loro visione. Non è solo un lavoro: è una missione, un atto di accoglienza e di scoperta», ha commentato Gallon.

Sostenuta da una rete di partner italiani e cinesi, la tappa di Shanghai rappresenta la prima espansione su scala asiatica del progetto. «Lo spirito di apertura e inclusione di Arte Laguna Prize rispecchia perfettamente la filosofia di EKA Tianwu. Accogliere qui la prima mostra asiatica del Premio è un gesto di fiducia e una scommessa sul futuro: vogliamo costruire ponti tra le risorse artistiche internazionali e il pubblico cinese, ma anche portare la creatività orientale sulla scena mondiale», ha sottolineato Zhan Xianquan, direttore generale del gruppo EKA Tianwu. Un’occasione che conferma il ruolo crescente di Shanghai come centro strategico nel mercato dell’arte contemporanea e luogo di interscambio tra scene culturali diverse.

L’evento inaugurerà il 31 ottobre 2025, con una preview riservata e la successiva apertura al pubblico dal primo novembre. Le opere rimarranno in città fino al 30 aprile 2026, per favorire nuove collaborazioni e sviluppi progettuali. «L’arrivo di Arte Laguna Prize in Asia non rappresenta solo uno spostamento geografico, ma una nuova distribuzione dell’energia culturale. È il simbolo della circolazione e della rinascita dell’arte contemporanea tra diverse civiltà», così Huang Yi, curatore della mostra, ha approfondito il concetto artistico e culturale alla base del progetto.

In parallelo, il Premio guarda già all’edizione 2026: la call ufficiale non è ancora aperta ma è possibile effettuare una preiscrizione online per la prossima selezione di artisti internazionali.