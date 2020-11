Arte, Marche, Oltre: sette artisti e oltre, per raccontare il territorio

Stratificazioni e sedimenti, memorie e mutamenti, configurazioni e molteplicità naturali e culturali, sono conformazioni di luoghi, espressione di una pluralità territoriale, di un universo di azioni, potenzialità e sistemi, che costituiscono una comunità. Le comunità, seppur private del calore aggregativo, non si fermano, si ampliano virtualmente in dialoghi diffusi, in progettualità congiunte, proseguendo attività valoriali, espressione di una rivitalizzazione artistica, culturale e sociale. Il progetto di residenze artistiche diffuse a,m,o- Arte, Marche, Oltre è un’azione libera, programmatica e di amore per il territorio che unisce tre progetti artistici: Admirari: verso la meraviglia, con le residenze degli artisti Aischa Gianna Müller e Roberto Coda Zabetta, Non Solo Museo con le residenze del teorico Pietro Gaglianò e dell’artista Juan Pablo Macias, Tessere Con Attenzione con le residenze degli artisti Mario Consiglio, Beatrice Meoni e Stefania Galegati.

Nei i cinque comuni di Arcevia, Pergola, Pietrarubbia, Frontino e Lunano, le progettualità, sostenute dalla Regione Marche – Assessorato Beni e attività Culturali, con la direzione artistica di Casa Sponge, danno vita a un format di valorizzazione dei piccoli borghi, partendo dai segni della storia e dalle matrici identitarie, profilando nuove possibilità e orizzonti che arricchiscono il confronto culturale contemporaneo.

Le residenze artistiche di Arte, Marche, Oltre, tessono connettività sinergiche per una Rete Regionale del Contemporaneo nelle Marche, ponendosi quali attivatori di dialogo, di rinascita ed evoluzione, non soltanto del sistema culturale e sociale dei territori, ma anche dell’economia, dell’offerta turistica, della crescita di sensibilità e attenzione verso la scena artistica contemporanea, catalizzatrice di reti relazionali, narrative, nazionali ed internazionali.

L’aria, l’acqua, il racconto

L’iniziativa ha avuto inizio il 18 settembre con la residenza dell’artista Aischa Gianna Müller nella frazione di Caudino, uno dei nove castelli del Comune di Arcevia, per il progetto Admirari: verso la meraviglia. Un incontro che ha inizio nelle fitte fronde del bosco, con le antiche pietre del castello che cinge l’abitato trattenendo memorie di battaglie tra Guelfi e Ghibellini, lasciando entrare, dall’antico portale d’ingresso, la tranquillità e l’aria fresca del monte e delle colline, accolte dal silenzio e dalla cordialità dei suoi pochi abitanti.

L’artista, nutrita dal territorio e dalla relazione sinergica con la comunità, ha scelto di indagare il più invisibile, intangibile ed indispensabile tra gli elementi, l’aria, attraverso un intervento installativo che porterà simbolicamente questo respiro permeante e sottile dalle aree boschive arceviesi alle realtà prive di una fitta vegetazione arborea.

In costante sviluppo, nel fluire di tempo e spazio e nell’intreccio di delicati legami tra paesaggio urbano, natura e abitanti, a,m,o- Arte, Marche, Oltre prosegue in un dialogo fertile, partecipativo e ideativo nelle residenze di Mario Consiglio, Beatrice Meoni e Stefania Galegati nei tre Comuni di Pietrarubbia, Frontino e Lunano per la progettualità Tessere Con Attenzione.

Il 1 ottobre, a Pietrarubbia, nella residenza di Mario Consiglio, con l’opera Democracy, è l’acqua e il richiamo ad antichi usi e ritualità nella sua raccolta da fonti meteoriche, a legare insieme individuo e territorio, l’idea di popolo all’unità simbolica della pioggia, attesa nella sua forza fecondativa e interconnettiva tra terra e cielo.

Il 4 ottobre, la nuova residenza di Beatrice Meoni a Frontino si tesse con le voci dei pittori Chris Rocchegiani, Daniele Bordoni e dei poeti Loris Ferri e Stefano Sanchini in un dialogo sul paesaggio che unisce poesia e pittura in uno sguardo d’insieme, condiviso con la comunità di Frontino e con il Museo Franco Assetto.

Il 13 ottobre, la residenza artistica di Stefania Galegati Shines coinvolge gli abitanti del Comune di Lunano in interrogativi impossibili le cui risposte raccolte in un video tracceranno le linee descrittive e immaginative del paese in un racconto reale e fantastico.

Nel centro cittadino del Comune di Pergola il teorico in veste creativa Pietro Gaglianò per il progetto Non Solo Museo, a partire dal 27 ottobre apre uno spazio laboratorio online con la cittadinanza portando l’arte contemporanea al di fuori dei circuiti museali e collocandola metaforicamente in un osservatorio privilegiato, agorà del confronto.

Sincronia di un soffio solo

Il 2 novembre, nel prosieguo del progetto Non Solo Museo nel borgo di Pergola, prende avvio la residenza dell’artista Juan Pablo Macías. Dalla cittadina l’azione performativa dell’artista, Soffio Vento Uccelli (sincronia di un soffio solo), si estende all’intera collettività, coinvolgendo tutti coloro che vorranno dare il proprio contributo attraverso la produzione di fischi, suoni e soffi da inviare all’artista tramite l’applicazione messaggistica WhatsApp.

A partire dal comune marchigiano, l’unità collettiva creerà un vento diffuso dalla forza astrale, in comunicazione con la totalità del tutto, un soffio dalla positività contagiosa, inteso dall’artista come flusso che accomuna ogni essere vivente.

Riportiamo qui di seguito le brevi istruzioni per la partecipazione: Registra con il cellulare o registratore il tuo soffio come se fosse il vento; Posiziona la bocca a 60 centimetri dal microfono; Soffia più a lungo che puoi e più volte; Imita diversi tipi di vento (diverse velocità e intensità: maestrale, libeccio, grecale, tramontana, etc); Realizza una registrazione per ogni diverso tipo di vento; Invia le registrazioni con il tuo nome completo su WhatsApp al numero 331 8371776.

Il progetto proseguirà con il coinvolgimento dei cacciatori per la riproduzione del linguaggio degli uccelli, a cui l’artista dedica indicazioni specifiche: Registra con il cellulare o registratore il tuo fischio come se fosse un uccello; Posiziona la bocca a 60 centimetri del microfono; Fischia, canta, trilla, cinguetta, chioccola, soffia, ripetute volte, riproducendo il richiamo dei diversi uccelli della zona; Realizza una registrazione per ogni diverso tipo di uccello; Invia le registrazioni con il tuo nome completo su WhatsApp al numero 331 8371776.

Verso la meraviglia

Il format a, m, o – Arte, Marche, Oltre si chiuderà con l’intervento permanente dell’artista Roberto Coda Zabetta per il progetto Admirari: verso la meraviglia. L’artista presenterà Cantieri Rocca Contrada parte di un’opera pubblica realizzata nel 2017 per il Complesso della SS. Trinità delle Monache di Napoli, edificio storico ed ex ospedale militare. Coda Zabetta, preleverà e dedicherà nove parti dell’opera ai castelli di Arcevia, a cominciare dal castello di Caudino, posizionandoli come stendardi lungo le mura.

a, m, o, – Arte, Marche, Oltre, con la direzione artistica di Casa Sponge, fa parte dell’evento collaterale ARKAD progetto di KAD (Kalsa Art District) per Manifesta 13 – Les Parallèles du Sud. ARKAD comprende numerosi progetti e una programmazione di eventi diffusi in diverse città del Sud Europa. A novembre ARKAD apre la sue residenza artistica a Marsiglia, promossa dall’Italian Council.