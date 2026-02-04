Artisti Marziali. Ti andrebbe di far parte di questo ring?

Artisti Marziali è un format sperimentale che accetta l’incertezza del suo esito, in cui gli artisti entrano in un ring senza sapere realmente come andrà a finire, mettendosi in gioco in una dimensione dell’arte ancora poco esplorata. In assenza di immagini e opere, l’attenzione si concentra esclusivamente sulla presenza e sulla voce che parla includendo aspetti della vita personale e non limitandosi soltanto all’operato artistico.

Il progetto nasce da un desiderio di ascolto della curatrice Veronica Santi, e l’invito che rivolge agli artisti è proprio «ti andrebbe di far parte di questo ring?», chiamandoli a entrare consapevolmente in questo campo di confronto-scontro.

Ogni incontro, la cui struttura è volutamente semplice e ridotta all’essenziale, non prevede regole se non quella del tempo: quaranta minuti all’interno dei quali ciascun artista può porre una domanda all’altro, alterandosi, con quesiti non concordati e un andamento interamente affidato ai protagonisti, sotto la moderazione della curatrice, che si riserva la possibilità di intervenire. Il pubblico assiste a questo combattimento in una condizione raccolta, disponendosi in cerchio attorno allo spazio dello scontro. Questa configurazione crea un ring simbolico e fisico che permette di osservare da vicino le dinamiche del dialogo, il conflitto e le affinità che emergono. Al termine, è prevista un’ultima domanda conclusiva per ciascun artista, che chiude o lascia in sospeso l’incontro.

Artisti Marziali è stato costruito e pensato all’interno di un contesto specifico, quello di Alchemilla, luogo conviviale attraversato da artisti e i loro atelier e da una cucina condivisa; uno spazio dalla forte fisicità, mai neutro, che diventa parte attiva del dispositivo di confronto. Il format vuole proporsi come un’occasione inusuale in cui l’uso della parola degli artisti diventa una vera arte marziale, dove l’avversario non è un nemico, ma una controparte necessaria alla conoscenza e alla crescita.