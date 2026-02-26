Sanlorenzo, società specializzata nella produzione di yacht e superyacht, presenta per la prima volta un programma artistico e culturale annuale strutturato, tra arte contemporanea, design, artigianato e sostenibilità. Costruito attorno alle attività di Casa Sanlorenzo, per celebrare il decennale della piattaforma Sanlorenzo Arts, il programma si articolerà nel corso del 2026, tra Venezia e Milano.

Il calendario si aprirà ad aprile con la partecipazione alla Milan Design Week, nell’ambito della mostra-evento organizzata da INTERNI all’Università Statale di Milano, dove sarà presentata un’installazione di Piero Lissoni incentrata sul rapporto tra interno ed esterno e sulle relazioni tra design e navigazione. Il cuore del programma è però a Venezia, dove Casa Sanlorenzo ospiterà, dal 6 maggio al 28 giugno 2026, la mostra collettiva Waves, in concomitanza con la Biennale d’Arte.

Attiva dal 2016, Sanlorenzo Arts ha costruito negli anni una rete di collaborazioni istituzionali – tra cui il ruolo di Global Host Partner di Art Basel (2018–2023), il patrocinio della Peggy Guggenheim Collection e la sponsorship del Padiglione Italia alla Biennale di Venezia – fino all’apertura, nel 2025, di Casa Sanlorenzo, spazio permanente restaurato da Piero Lissoni.

Curata da Sergio Risaliti e Cristiano Seganfreddo, con il supporto scientifico di Ersilia Vaudo Scarpetta, la mostra Waves reinterpreta l’onda come dispositivo concettuale, intesa sia come fenomeno fisico che come metafora culturale. Nel contesto veneziano, segnato dalla relazione strutturale con l’acqua e dalla centralità della Biennale come piattaforma internazionale, il progetto mette in dialogo figure storicizzate dell’arte del Novecento e della scultura internazionale – tra cui Alexander Calder, Fausto Melotti, Lucio Fontana e Tony Cragg – con artisti contemporanei come Christine Safa, Friederich Andreoni e Marcello Maloberti. L’onda viene assunta come forma primaria di movimento e trasformazione, un’immagine che attraversa discipline diverse, dalla fisica alla musica, dalla biologia alla storia dell’arte. Nelle opere selezionate il tema si declina in termini di equilibrio instabile, tensione spaziale, vibrazione e attraversamento della materia.

Dal 3 all’8 giugno, Casa Sanlorenzo parteciperà alla seconda edizione della Venice Climate Week, riaprendo lo spazio a incontri e confronti dedicati ai temi climatici. A settembre sarà invece sede di Homo Faber in Città, progetto diffuso legato a Homo Faber 2026 e promosso dalla Michelangelo Foundation, con due mostre dedicate all’eccellenza artigianale veneziana, veneta e del Granducato del Lussemburgo.

Il programma artistico del 2026 di Sanlorenzo si concluderà dal 12 ottobre al 24 novembre con una mostra personale commissionata alla fotografa siciliana Roselena Ramistella, dedicata alle isole meno conosciute d’Italia e alle comunità che le abitano fuori stagione, con un’attenzione al rapporto tra marginalità geografica e costruzione dell’identità.