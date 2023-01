Artonauti è tornato con un nuovo album di figurine e un gioco da tavolo

Artonauti, il progetto culturale che promuove l’arte attraverso il gioco, vincitore della quarta edizione del bando “Innovazione Culturale” di Fondazione Cariplo e del premio “Piccolo Plauto 2022”, è tornato in edicola (dal 4 gennaio) e online con il nuovo album “L’anello di Re Salomone”.

La quarta collezione, ispirata alla leggenda dell’anello di re Salomone secondo cui l’anello avrebbe il potere di governare la terra, i venti, i mari, il fuoco e ogni altra forza della natura, è dedicata ai capolavori della storia dell’arte che esplorano i 4 elementi: terra, acqua, aria e fuoco. Trovando, scambiando e attaccando figurine, gli Artonauti potranno scoprire i segreti che si celano dietro a “La Ragazza con turbante” di Vermeer o “Il Viandante sul mare di nebbia” di Friedrich, e imparare a sentire l’energia che circonda ogni cosa.

L’album si compone di 68 pagine con 56 opere di artisti straordinari, tra cui Monet, Renoir, Caravaggio, Hopper, Magritte, Picasso, da ricostruire grazie alle 192 figurine. Al suo interno si trovano anche giochi come “Aguzza la vista” e “Indovinelli”, che guidano i lettori alla fruizione delle opere d’arte con una serie di approfondimenti e attività multimediali che permettono di continuare il viaggio anche oltre la collezione.

Tra le novità di questa nuova collezione ci sono un gioco nel gioco e un concorso. Nei pacchetti delle figurine si troveranno le “Elements’ cards”, 41 carte speciali, ognuna con caratteristiche differenti e rappresentativa di un particolare di un’opera d’arte, con cui si potrà intraprendere una sfida tra elementi. Il concorso “In viaggio con gli Artonauti 2023” offre 70 premi a tema artistico, tra cui una visita a una città d’arte, a un museo o un tour esperienziale alla scoperta delle bellezze di una città italiana.

La qualità pedagogica e didattica del progetto sono affiancate dall’impegno benefico con cui Artonauti, insieme a Sightsavers Italia Onlus, contribuisce a salvare dalla cecità i bambini che vivono nelle zone più povere del mondo, per permettere loro di ammirare la bellezza che li circonda. Ogni pacchetto di figurine vendute sarà un aiuto al sostegno delle cure per il tracoma, un’infezione altamente contagiosa ma facilmente curabile.

Il gioco da tavolo “Il Mosaico del Tempo”, disponibile online, nasce da un breve racconto illustrato in cui un personaggio misterioso ha mandato in frantumi lo specchio magico degli Artonauti sparpagliando nel tempo i diversi frammenti delle opere d’arte. I giocatori, da due a quattro, sfidandosi, dovranno recuperare e ricomporre – completandole frammento dopo frammento – le opere perdute nel tempo superando alcune avventure, come il gioco del destino, il salto nel vuoto, l’attrazione fatale o il travestimento.

Che i giochi abbiano inizio, per imparare l’arte divertendosi.