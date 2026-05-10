ARWE 2026: Torino diventa l’Expo dell’arte globale tra geopolitica e AI

Nato dalla rete INAR (Italian Network of Artistic Research) e guidato dall’Accademia Albertina con il sostegno del PNRR, ARWE – Art Research World Expo non è solo una rassegna di opere, ma il manifesto di una nuova centralità delle Accademie nel sistema dell’alta formazione mondiale. Tra il ritorno della geopolitica nelle esposizioni diffuse e la sfida dell’intelligenza artificiale, l’evento torinese punta a dimostrare come la ricerca artistica sia oggi lo strumento più profetico per interpretare le crisi e le metamorfosi della nostra società.

ARWE si propone in primis come un progetto di internazionalizzazione che non ha precedenti per il sistema AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreotica). «È veramente una sorta di Expo” – spiega il Direttore dell’Accademia Albertina, Salvo Bitonti – «perché vede la partecipazione di 27 istituzioni straniere da 18 paesi e 21 istituzioni italiane. È il momento conclusivo di un percorso di ricerca che finalmente equipara il nostro sistema a quello universitario”.

Il riferimento ai dottorati di ricerca, introdotti di recente anche nelle Accademie, è centrale: per Bitonti, la ricerca non è appannaggio esclusivo di fisica o medicina, poiché ‘arte indaga la società con lo stesso rigore scientifico, sviluppando ipotesi per un futuro condiviso. Questo spirito si riflette nelle parole chiave dell’evento – Save the world, Connecting cultures, Empowering people– mutuate direttamente dall’Expo di Osaka 2025, dove l’Italia ha recentemente trionfato con il suo padiglione.

ARWE: la Diplomazia Culturale contro i muri

In un clima internazionale segnato da boicottaggi e tensioni, ARWE sceglie la strada dell’inclusione consapevole: il programma dedica infatti un’attenzione particolare a realtà drammatiche come quelle dell’Ucraina e del Libano, rappresentate da artisti e direttori di accademia. Come afferma Bitonti: «Crediamo profondamente alla diplomazia culturale. L’arte può essere un ponte che aiuta il dialogo dove la politica fallisce».

Un pilastro fondamentale di ARWE è per questo anche il rapporto con la Cina, un mercato dove l’educazione pesa enormemente sul PIL. L’Accademia Albertina si distingue come l’unica in Italia ad aver siglato accordi di Double Degree (doppio titolo) con prestigiose università cinesi come quella di Zhejiang per il fashion design. «Il potere di attrazione delle nostre accademie è enorme: il 70% degli studenti stranieri in Italia sceglie il settore artistico e musicale. Dobbiamo promuovere questa forza». Questa collaborazione culminerà a Torino in sfilate e mostre che vedranno il design cinese dialogare con gli spazi della Fondazione Accorsi-Ometto.

Nuove Tecnologie: l’AI come come pennello

Il programma non teme il confronto con l’innovazione radicale. Tra i protagonisti spiccano Michelangelo Pistoletto e Stelarc, artista che ha fatto del corpo umano e delle sue estensioni tecnologiche il centro della sua poetica. Entrambi riceveranno l’Albertina International Award.

Sul fronte dell’Intelligenza Artificiale, Bitonti invita a non guardare al progresso con sospetto, ma con curiosità estetica: «L’IA non è un nemico, ma un ulteriore strumento espressivo. Mi trovo d’accordo con Peter Greenaway: se Caravaggio avesse avuto la macchina da presa, l’avrebbe usata. C’è chi usa l’intelligenza artificiale come un pennello, chi come un collage di materiali preesistenti. In ogni caso, amplia le possibilità di ricerca».

Una mappa culturale diffusa

Dalle lecture di artisti egiziani al Museo Egizio alle installazioni interattive realizzate in collaborazione con il Politecnico di Torino (progetto Officine Sintetiche), ARWE 2026 trasforma dunque Torino in un laboratorio a cielo aperto. Il coinvolgimento di partner come la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo e la Fondazione Amendola garantisce un respiro che va dalle arti visive al circo contemporaneo, dal teatro alla video-art.

In definitiva, ARWE si propone come la risposta torinese alla frammentazione globale: una dimostrazione che la formazione artistica è, oggi più che mai, un presidio di libertà e una “capacità profetica” essenziale per disegnare il mondo che verrà.