Assisi International Contemporary Art Exhibition: presto al via la XVI edizione

Curato da Marina Merli, anche quest’anno Assisi International Contemporary Art Exhibition presenta un parterre internazionale composto da artisti italiani e stranieri tutti affascinati dalla Città di Francesco, dove via via convergono proprio per realizzare le loro opere. Chi sono? Ecco i nomi, a partire da Sara Di Costanzo, Rory Murphy e Ann Belmont, in ambito di musica e arti performative; insieme a Sarina Gale, Roland Schwarz, Massimo Nirchi, Katja Novak, Kirsti Sergejeff, Elena Sulin, Alejandra Queizán, Vira Borgen, Nina Burokas, Christina Chiu, Margo Davis, Nina Ghiselli, Ronald Falzone, Julia Morrow, Jenelle Pearring, Margie Ratliff, Grant Rutherford, Jeffrey Thomson e Rebecca Suzuki per una ricca proposta in materia di arti letterarie e cinematografiche.

Ma non è tutto, tanti infatti sono anche gli artisti visivi: Yvonne Bush, Miranda Starr Davidson, Jeannette Kogeler, Cecil Castellucci, Louise Durocher, Clelia Rabinovitch, José Villamil, Geuryung Lee, Hojin Lee, Katja Novak, Hiroki Nonoyama, Matthew Gammon, Susan Mannion, Keith Wilson RUA, Anne Murray, Kas Rasenberg, Dănuț-Adrian-Iași Chidon-Frunză, Marcelo Tomaz Galvão de Castro, Emily Yu-Chen Liang, Jennifer Campbell, Vincent Caranchini, Matthew Choberk, Mireille Damicone, Jessica Dunne, Thomas Gardner, Erinn Heilman, Roberto Jamora, Casey Marie Johnson, Adrienne Lee, Elizabeth Malunowicz, Anne Mansour, Susan O’Malley, Robin Osterberg, Rachel Pollack , Paul Reuther, Jon Santiago, Laura Von Rosk, Lynnette Widder, Nancy Wisti Grayson,Andrea Wollensak e Jennifer Yorke.

Nella multidisciplinare offerta non manca la partecipazione di ARTOUR-O il MUST, che torna nella terra di Francesco per la XVI edizione dell’Assisi International Contemporary Art Exhibition per presentare Alba Folcio, Giuseppe Gusinu e Ettore Piras, artisti che in questi anni, con i loro magnifici Rolli che coinvolgono come sempre il pubblico, hanno portato il loro messaggio di armonia e bellezza da Firenze a Shanghai, Praga, Portofino, Merida ES, Funchal Madeira PT, Malta, Matera, Asunción PY e, ovviamente, Assisi.

Assisi International Contemporary Art Exhibition è patrocinato dal Comune di Assisi e si avvale della proficua collaborazione di diversi partner, la Proloco di Costa di Trex, ARTOUR-O Il MUST, Fat Canary Journal & Gallery, Open Road Creations e Kustannusliike Parkko, insieme a prestigiose università e associazioni culturali straniere che hanno sostenuto i progetti realizzati dagli artisti.