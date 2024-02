In occasione dell’edizione 2024 di Art City Bologna e della 47ma edizione di Arte Fiera, Untitled Association propone una serie di itinerari con cui intende suggerire a professionisti del settore, appassionati d’arte o semplici curiosi, alcune iniziative da non perdere, tra le mostre del Main Program, gli opening e le iniziative di musei e spazi istituzionali, gallerie private e spazi indipendenti. Qui trovate tutti gli altri percorsi consigliati.

Bologna Art Week: gli opening di giovedì, 1 febbraio

Casa Morandi, Teatro Comunale di Bologna e spazio PIETRO

Nel giorno di vernissage per Arte Fiera, le iniziative che le gravitano attorno e che aprono le loro porte al pubblico si fanno via via più numerose. Iniziamo segnalandovi gli opening di tre special project di questa edizione di Art City previsti per oggi, 1 febbraio.

Primo fra tutti Casa Morandi, che inaugura l’attesissimo Morandi metafisico. Tre disegni. Una storia a cura di Lorenza Seller e visitabile fino al 5 maggio, celebra il grande maestro del Novecento a 60 anni dalla sua morte.

Il Teatro Comunale di Bologna che a partire da oggi fino al 4 febbraio ospita Elegia Luminosa di Virgilio Sieni, a cura di Lorenzo Balbi. Anch’esso incentrato sull’opera di Giorgio Morandi, il progetto indaga la relazione tra l’artista e i suoi oggetti e sulla possibilità di leggere la fase di composizione come un processo coreografico e performativo: un cammino della materia vivente verso il gesto. Ad accompagnare le performance, Atelier Morandi – Palestra Auratica è il ciclo di lezioni sul gesto condotte da Virgilio Sieni e rivolte a cittadine e cittadini di tutte le età e a studentesse e studenti dell’Accademia di Belle Arti di Bologna.

E infine Still life. The studio of Giorgio Morandi, proiezione di uno dei due film girati in 16mm nel 2009 dall’artista britannica Tacita Dean all’interno dell’appartamento di Bologna in cui Giorgio Morandi viveva e lavorava. L’iniziativa promossa dal Museo Morandi in collaborazione con Marian Goodman Gallery e curata da Lorenzo Balbi e Alessia Masi, racconta l’opera di Morandi attraverso uno sguardo minuziosamente attento ai dettagli, ricostruendo la costanza e il rigore delle fasi preparatorie dei suoi lavori. Il film sarà disponibile alla visione da oggi fino al 4 febbraio presso spazio PIETRO, a Palazzo Tanari in via Galliera.

Adelaide Cioni da P420

Giornata di opening anche per molte gallerie che oggi vedono l’apertura al pubblico della personale di Adelaide Cioni presso P420 (con reception previsto per il 3 febbraio). La mostra, dal titolo Drawings for myself, come racconta l’artista, è «Un tentativo di creare un ambiente a tenuta stagna dove non entrino le pressioni del mondo, una stanza che mi porto in giro e quando voglio ci entro dentro. Sono piuttosto casuali. Sono pensieri e domande alla rinfusa che mi vado ponendo da un po’ di tempo a questa parte, immagini che ho voluto mettere fuori per poterle guardare e interrogare. Tra queste ci sono il mare, la traduzione, la voce, la noia, gli oggetti, il corpo, la geometria, lo spazio. È tutto abbastanza astratto. Ma tutto ha una forma fisica. I Drawings for myself hanno molto a che fare con il perdere tempo, con il non essere produttivi ma speculativi, con il piacere del pieno e della fisicità delle cose, ma anche con l’angoscia di non capire come si disegna il mare».

Galleria Enrico Astuni: una collettiva al femminile

Spostandoci da P420 in direzione Stazione Centrale e costeggiando il Parco della Montagnola, giungiamo presso Galleria Enrico Astuni che oggi inaugura L’altra sorgente, mostra collettiva a cura di Maura Pozzati che vedrà esposti in galleria vecchi e nuovi lavori, tra cui alcune opere inedite realizzata ad hoc per l’occasione: dal video alla fotografia, dalla scultura alla pittura, dall’installazione al disegno. L’altra sorgente mette in dialogo Marion Baruch, Suzanne Lacy, Sabrina Mezzaqui, Maria Nepomuceno, Sabrina Casadei, cinque artiste molto diverse tra loro, che parlano di femminile, di lavoro collettivo, di pratica partecipativa, di arte performativa socialmente impegnata, di rapporto con la natura, di quotidianità, di sacralità, di connessioni ancestrali e di energia vitale, ognuna con la propria voce, cultura, esperienza e metodologia di lavoro.

Il pianto rituale funebre al Cimitero Monumentale della Certosa

Concludiamo questo sesto itinerario proposto da Untitled Association spostandoci nel quartiere Saragozza, dove oggi viene presentata per la prima volta al pubblico, nella Sala delle Catacombe del Cimitero Monumentale della Certosa, in collaborazione con il Museo del Risorgimento, il MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna e NOS Visual Arts Production, l’opera video realizzata grazie al sostegno di Italian Council (XI edizione, 2022) The Last Lamentation di Valentina Medda. Il progetto indaga la tradizione del pianto rituale funebre nel Mediterraneo concepito dall’artista come luogo di attesa, sospensione e trapasso, incarnazione di un’assenza – deposito di cadaveri, e cadavere in sé. L’opera racconta la tragedia del mare attraverso un’ipnotica partitura vocale e coreografica che rielabora i codici rituali in forme contemporanee e astratte. La potente presenza di 12 donne piangenti, vestite di nero e in piedi accanto al mare, rende per contrasto più tangibile l’assenza dei morti e fa esplodere le loro voci silenziose.

Bologna Art To Date: Mappa #7

Casa Morandi

Via Fondazza, 36

+39 051 6496611

casamorandi@comune.bologna.it

mambo-bologna.org

Morandi metafisico. Tre disegni. Una storia

Solo show

A cura di Lorenza Seller

01.02 > 05.05.2024

Saturnine orbit

Mark Vernon

Sound installation

Curated by XING

03.02 > 04.02.24 | 11am-6pm

At Fienili del Campiaro

Saturnine orbit

Mark Vernon

Live sound performance

Curated by XING

Also in streaming on NEU Radio

04.02.24 | 4pm

On NEU Radio

Saturnine Orbit – Sound diary

Mark Vernon

In collaboration with MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna

31.01 > 03.02.24 | 3pm / 3.30pm / 4pm

Teatro Comunale di Bologna

Piazza della Costituzione, 4

+39 051529019

ufficiostampa@comunalebologna.it

Elegia Luminosa

Virgilio Sieni

Performance

Curated by Lorenzo Balbi

01.02 > 04.02.2024

PIETRO

Palazzo Tanari

Via Galliera, 20

+39 3385661021

info@museotemporaneonavile.org

STILL LIFE. The studio of Giorgio Morandi

Tacita Dean

Promoted by Museo Morandi In collaboration with Marian Goodman Gallery

Curated by Lorenzo Balbi, Alessia Masi

01.02 > 04.02.2024

P420

Via Azzo Gardino, 9

+39 051 4847957

p420.it

Drawings for Myself

Adelaide Cioni

01.02 > 23.02.2024

(opening 03.02.2024)

Galleria Enrico Astuni

Via Jacopo Barozzi, 3

+39 051 4211132

info@galleriaastuni.net

galleriaastuni.net

L’altra sorgente

Group show

Curated by Maura Pozzati

01.02 > 04.05.2024

Cimitero Monumentale della Certosa

Via della Certosa, 18

+39 051 6150811

The Last Lamentation

Installation video preview

Curated by Maria Paola Zedda

In collaboration with Museo del Risorgimento, MAMbo and NOS Visual Arts Production

With the support of Italian Council

01.02 > 03.02.2024