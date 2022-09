Borghi da scoprire: caccia ai Tesori Arancioni del Touring Club

100 Comuni in tutta Italia e 1000 Tesori Arancioni, tutti rigorosamente da scoprire: sono aperte le iscrizioni per la grande caccia al tesoro promossa dal Touring Club e in programma domenica, 2 ottobre. Piccole eccellenze storiche e paesaggistiche, artistiche e culturali ma anche artigianali e gastronomiche, custodite nei luoghi meno noti del nostro Paese e segnati dalla Bandiera Arancione, la certificazione con la quale il Touring Club, da 24 anni, riconosce i piccoli borghi dell’entroterra con meno di 15mila abitanti e meno conosciti ma suggestivi, caratteristici e ricchi di un patrimonio storico, culturale e ambientale di pregio, oltre che in grado di offrire un’accoglienza di qualità.

Attraverso un percorso in sei tappe, i partecipanti potranno scoprire la più profonda e autentica identità della comunità e del suo territorio, tra arti e mestieri antichi, sapori di una volta, tradizioni secolari. Per esempio, a Usseglio, in provincia di Torino, la caccia è dedicata ai lavori di ieri e di oggi. A Borgo Valbelluna (BL) e a Valsinni (MT) ogni tappa prevede assaggi e degustazioni di prodotti tipici: nel piccolo borgo della Basilicata si potrà assaggiare la Pera Signora, presidio slow food.

A Dozza, suggestivo borgo in provincia di Bologna, storie e curiosità saranno svelate e animate da alcuni abitanti, in prossimità dei tesori. Programma tutto naturale a Revello (CN), con attività dedicate ai fiori, ai frutti, alle verdure tipiche e ai funghi commestibili, con spiegazioni sulla flora autoctona. Chiaramente, durante la giornata e alla fine della caccia, sarà possibile condividere le foto sui social taggando @bandiere.arancioni e @touringclub e utilizzando #tesoriarancioni #touringclubitaliano #bandierearancioni.

Le località certificate con la Bandiera Arancione attualmente sono 270 e rappresentano l’8% delle oltre 3.200 candidature analizzate. Secondo alcuni dati forniti dal Touring Club, nei borghi “arancioni” si registra in media, dall’anno di assegnazione del marchio, un incremento dell’83% del numero di esercizi ricettivi e in media l’apertura di tre nuovi ristoranti per Comune. Si registra, inoltre, in media un aumento del 45% degli arrivi e del 38% delle presenze, dall’anno precedente all’assegnazione del marchio a oggi.

Per tutte le informazioni sulla Caccia ai Tesori Arancioni del Touring Club, potete cliccare qui.