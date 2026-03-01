Cafè Twin, così un’officina di Roma diventa spazio d’arte contemporanea

Quello che accade da Cafè Twin non è semplicemente una mostra ospitata in un luogo inconsueto ma un’operazione che mette in discussione l’idea stessa di spazio espositivo. Con Meccaniche I, progetto ideato e curato da Gemma Gulisano e Jacopo Natoli, l’officina, già per definizione dispositivo attivo, diviene anche superficie di attrito e in pieno contrasto con la concezione tradizionale di spazio espositivo.

Meccaniche I, infatti, è un progetto che supera l’idea classica di ambiente deputato all’evidenziazione delle opere che lo riempiono. In questo caso, la fruizione immediata è una comodità non necessaria. L’officina, ambiente tutt’altro che neutro, disinnesca la dinamica in cui le opere vengono ridotte a tappe di una sorta di processione, per incentivare invece l’esperienza della scoperta. Non ci sono luci che consacrano le opere, ne esiste un perimetro chiaro che le separi dagli oggetti d’uso, per cui per trovarle è necessario esplorare, avvicinarsi, osservare con attenzione.

Lo spettatore dunque si ritrova costretto a modificare il proprio comportamento: non può limitarsi a scorrere passivamente, deve sostare, interrogare, distinguere. Questo slittamento produce un effetto decisivo. La visita non procede più per “stazioni”, ma per scoperta progressiva. L’esperienza diventa più coinvolgente proprio perché meno guidata. L’opera non interrompe il flusso dell’ambiente e l’ambiente non esiste solo in funzione dell’opera, entrambi gli elementi coesistono come un unico apparato. Il confine tra ciò che è funzionale e ciò che è artistico si fa instabile, e l’atto stesso del riconoscimento diventa parte integrante del lavoro.

In questo quadro, accompagnato dal sottofondo musicale di Effie Lula, si inserisce Cristiano Carotti con Sospeso, la prima mostra del progetto. L’intervento dell’artista accentua ulteriormente la tensione tra immobilità e movimento, natura e macchina.

Durante il periodo della pandemia da COVID-19, l’arresto forzato di molte attività produttive rese improvvisamente visibile qualcosa che la modernità tendeva a rimuovere: la capacità della natura di riappropriarsi degli spazi sottratti. Animali nelle città deserte, piante che riconquistavano margini urbani, silenzi inediti nelle metropoli. Non si trattò solo di un fenomeno ecologico, ma di uno scarto immaginativo: per un momento, l’idea di una supremazia tecnica e tecnologica capace di far fronte a ogni evenienza apparve incrinata. Carotti intercetta quell’immaginario e lo traduce in forma plastica attraverso l’installazione di calchi di alveari applicati su pezzi meccanici come motori, ruote e finestrini.

L’alveare – struttura organica, risultato di un lavoro collettivo e paziente – si innesta su oggetti concepiti per una velocità e un’efficienza che, in fin dei conti, sono più delle forzature necessarie che elementi che effettivamente fanno parte della nostra natura.

Se il motore incarna la compressione del tempo e l’accelerazione produttiva, il calco dell’alveare lo contrasta introducendo una temporalità diversa: lenta, reiterativa, naturale.

Si genera così un forte cortocircuito simbolico in cui l’inerzia costruita con pazienza – quella della materia che sembra sedimentarsi, colonizzare, espandersi senza clamore – si sovrappone a strumenti progettati per ridurre le distanze e abbreviare i tempi.

Il risultato non è una semplice denuncia della frenesia contemporanea, ma una messa in tensione di due modelli di esistenza: da un lato la logica industriale, che imprime velocità tanto al produttore quanto al consumatore; dall’altro una dimensione organica che cresce lentamente e si adatta rapidamente.

All’interno dell’officina, queste forme non appaiono come intrusioni spettacolari. Si mimetizzano, quasi fossero sempre state lì. Ed è proprio in questa ambiguità che l’intervento acquista forza critica. Non si tratta di opporre frontalmente natura e tecnica, ma di mostrare come possano coabitare nello stesso oggetto, nello stesso spazio e nello stesso tempo.

L’esperienza di visita allora assume un altro significato oltre a quello percettivo, ovvero quello concettuale, poiché cercare le opere, riconoscerle tra i macchinari, osservare un alveare “fiorire” su un motore, significa assistere, in un certo senso, a un possibile riequilibrio: immaginare che ciò che è stato progettato per correre possa anche fermarsi, e che proprio in questa sospensione si apra uno spazio di riflessione.

In questo senso, il progetto non si limita a utilizzare l’officina come scenario suggestivo. La trasforma in un campo di tensioni reali, dove la velocità incontra l’attesa, la produzione incontra l’inerzia, e lo spettatore è chiamato a rallentare per vedere davvero.