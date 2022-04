Cinque NFT da assaggiare: il nuovo, gustoso progetto di Food Ensemble

È possibile tradurre l’esperienza dell’assaggio in un’opera digitale? Da oggi sì, con “Italian Classics”, una collezione NFT formata da cinque opere digitali che uniscono i suoni, i gusti e l’estetica della tradizione gastronomica nostrana. Il progetto è realizzato da Food Ensemble e Adoratorio Studio insieme a Niftee, la boutique platform for the art of the future, che oltre a essersi occupata della creazione della collezione ospita l’asta legata agli NFT di “Italian Classics”. Le singole opere saranno messe all’asta a partire dal oggi sulla piattaforma europea Niftee. Per partecipare all’asta clicca qui.

Tra i piatti scelti, spiccano alcune delle pietanze italiane più famose e riconosciute nel mondo, le cui ricette sono state riprodotte fedelmente a partire dalle diverse edizioni del celebre abecedario culinario “Il Cucchiaio d’Argento”, pubblicato per la prima volta nel 1950.

Dopo aver campionato i suoni della preparazione del dolce natalizio per eccellenza, il Panettone, Food Ensemble, la realtà nata dall’unione del musicista e compositore Francesco Sarcone, dello chef Andrea Reverberi e del sous chef e sommelier Marco Chiussi, si è concentrato su alcuni piatti iconici della cucina italiana per un progetto che va oltre la musica e la cucina. Accanto a Food Ensemble, c’è Adoratorio Studio, che si è occupato della grafica e della parte visiva con i suoi artwork: insieme, per prima volta, hanno portato nella blockchain il suono della cucina italiana, rendendola immortale.

I protagonisti del progetto

“Food Ensemble”, suono e cucina, è un progetto che fonde l’arte della cucina con la musica elettronica, in cui suoni, profumi e sapori si intrecciano a creare un’atmosfera unica. Le atmosfere della cucina vengono campionate e si trasformano in musica, gli ingredienti si compongono e diventano assaggi virtuali per gli spettatori, che vengono coinvolti in un’esperienza multisensoriale.

Adoratorio Studio, è un’agenzia creativa specializzata nella produzione di esperienze digitali immersive che annovera tra i suoi clienti brand come Gucci, Netflix, Off-White, Ferragamo e Taschen. Lo studio, attraverso l’applicazione di visione, strategie e tecnologie innovative, si pone l’obiettivo di ingaggiare e stupire gli stakeholder delle aziende con cui collabora.

Niftee è stato fondato da attori dell’industria musicale, che da decenni mettono cuore e anima per portare la musica alle persone. Tramite la tecnologia degli NFT non intendono sostituire l’arte tattile, ma aprire nuovi mondi di creatività e autorealizzazione.