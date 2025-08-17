Concorto Film Festival: la XXIV edizione a Pontenure

Ha preso il via lo scorso 16 agosto la XXIV edizione di Concorto Film Festival, un osservatorio attento e curioso sulle nuove tendenze del cortometraggio, una rampa di lancio per film-maker destinati a diventare grandi protagonisti del cinema internazionale, resa possibile con il sostegno di Regione Emilia-Romagna e Emilia-Romagna Film Commission, Fondazione di Piacenza e Vigevano, Comune di Piacenza, Comune di Pontenure, Arci, COOP Alleanza 3.0, Gruppo Iren, EduIren, Fonte Plose, Città del Sole Piacenza, Cantina Vicobarone, Ik italiana e Eataly.

Quaranta cortometraggi firmati in oltre trenta paesi, scelti tra più di duemila candidature con particolare attenzione a Asia e Medio Oriente, con opere firmate da autori già affermati sulle scene internazionali, come Rúnar Rúnarsson, Mohamed Bourouissa, Don Josephus Raphael Eblahan, Roberto Catani, e la Palma d’Oro 2025, Tawfeek Barhom, con l’anteprima italiana di I’m Glad You’re Dead Now, contribuiscono a trasformare il Parco Raggio di Pontenure (PC), gioiello verde nel cuore della Via Emilia, in un’arena sotto le stelle per otto giorni di puro cinema.

Tra i film in gara una giuria internazionale composta da Alissa Jung, Hu Wei e Juliette Canon decreterà il vincitore dell’Asino d’Oro, che non sarà però l’unico premio: verranno infatti assegnati anche il Premio Speciale della Giuria, il Premio L’Onda attribuito dalla Giuria Giovani e il Premio del Pubblico votato dagli spettatori.

Oltre i film in concorso, il festival offre le sezioni fuori concorso, ognuna con un’identità precisa: Concortissimo – corti ultrabrevi e lampi narrativi; Stop Motion From Hell – animazioni dark e visionarie; Guilty Pleasures – ironia, eros e libertà; un focus sulle Filippine, che esplora il tessuto stratificato della cinematografia filippina contemporanea; Supernature – natura e mutazioni ecologiche; Get to Work – lavoro, alienazione e riscatto; A Corto di Diritti – diritti umani in primo piano; Terror Tapes – horror e cult underground per nottambuli; e Gaza – Traces of a City, progetto curato dalla Gaza Film Unit, che porta a Concorto cinque cortometraggi realizzati nella Striscia di Gaza nel pieno del conflitto.

La ricca proposta di Concorto Film Festival comprende anche il live di Lamante, la sonorizzazione di “Sherlock Jr.” di Buster Keaton a cura dell’ensemble Soundtracks 2025 diretto da Enrico Gabrielli, la mostra HeART of Gaza – children’s art from the genocide, nella Sala del Parco, che raccoglie i disegni dei bambini gazawi realizzati nella “Tenda degli Artisti” di Deir al-Balah, e tanti laboratori, workshop e incontri. Tra questi: Futura Memoria di Caterina Erica Shanta, dedicato al riuso creativo degli archivi familiari, il workshop di critica cinematografica di Ilaria Feole, i laboratori e le proiezioni di Concorto Kids per bambini dai 3 ai 12 anni, e il VR Showcase con Ito Meikyū di Boris Labbé. In programma ci sono anche l’Industry Day, con la presentazione dell’Italian Short Film Atlas, primo osservatorio nazionale sul cortometraggio italiano, accompagnata da un panel con festival, produzioni e istituzioni; When Walls Remember, con i curatori della Gaza Film Unit, e Fashion Revolution, con Legambiente e Arci Rathaus.