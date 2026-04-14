Dagli pneumatici al suono della città: Continental alla Milano Design Week

Alla Milano Design Week 2026, tra installazioni e progetti che interrogano il rapporto tra tecnologia e ambiente, Continental, produttore leader di pneumatici, presenta a BASE Milano The Sound of Premium, un’esperienza immersiva che affronta il tema dell’inquinamento acustico urbano spostandolo dal piano tecnico a quello percettivo. Un invito a riascoltare la città e a riconoscere nel silenzio una costruzione progettuale.

L’installazione, visitabile dal 20 al 26 aprile, firmata da WOA Studio con il supporto strategico della unit Entertainment di WPP Media, si costruisce come un paesaggio sensoriale in cui il suono diventa materia e struttura dello spazio. Il percorso è articolato in tre momenti – caos, armonia e quiete – che accompagnano il visitatore progressivamente dal rumore indistinto e continuo della città a una condizione di equilibrio, in cui il silenzio coincide con una diversa qualità dell’ascolto.

Il progetto si inserisce in una riflessione più ampia sulle trasformazioni dell’ambiente urbano contemporaneo. Se in passato il rumore era principalmente legato ai motori a combustione, oggi, con la diffusione della mobilità elettrica, è il contatto tra pneumatico e asfalto a definire gran parte del paesaggio sonoro delle città. The Sound of Premium prende proprio questo dato come punto di partenza, traducendolo in un’esperienza che mette in relazione percezione sensibile e ricerca tecnologica.

L’esperienza è l’occasione per conoscere le soluzioni sviluppate da Continental, come ContiSilent e Silent Pattern, tecnologie progettate per ridurre il rumore di rotolamento, a mostrare come anche il punto di contatto tra gomma e strada rappresenti uno spazio di progettazione.

«La Milano Design Week rappresenta un palcoscenico molto interessante in cui raccontarci e abbiamo deciso di farlo con un’installazione che esprime il valore più profondo della nostra visione di brand Premium: la capacità di coniugare innovazione, sicurezza e benessere attraverso l’alta tecnologia», ha affermato Giorgio Cattaneo, Responsabile Comunicazione Continental Italia. «Con THE SOUND OF PREMIUM vogliamo evidenziare un nuovo modo di vivere e percepire il silenzio urbano, in cui non si vada a ricercare l’assenza di rumore, quanto invece lo studio e lo sviluppo di strumenti utili a ridurre quel disturbo continuo che troppo spesso normalizziamo».