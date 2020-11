Dante, il Poeta Eterno: il progetto di Felice Limosani per Santa Croce

Sommo poeta per antonomasia, vetta inarrivabile della letteratura italiana ma anche eredità culturale di tutti. Nel 2021 ricorreranno i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, un anniversario fondativo che, si spera, potrà essere celebrato nel migliore dei modi. E già si annunciano progetti ed eventi, in particolare nella città natale dell’autore che nobilitò la lingua volgare. Dal 14 settembre 2021 al 10 gennaio 2022, gli spazi del Complesso Monumentale di Santa Croce, a Firenze, ospiteranno “Dante – Il Poeta Eterno”, progetto espositivo di Felice Limosani, realizzato grazie alla collaborazione virtuosa tra il FEC – Fondo Edifici di Culto del Ministero dell’Interno, il Comune di Firenze e l’Opera di Santa Croce.

Un progetto che, in un dialogo tra le iconiche incisioni della Divina Commedia realizzate da Gustav Dorè e le nuove tecnologie, racconterà la vita e l’opera di Dante in maniera suggestiva e accessibile. I contenuti saranno infatti fruibili anche sotto forma di didattica digitale in ambito scolastico e a beneficio di attività sociali e di cura ospedaliera.

Da Dante a Dorè, sul filo del digitale: il percorso immaginato da Felice Limosani

Di certo, il fascino della scrittura dantesca sedusse anche Gustave Dorè, le cui illustrazioni hanno contribuito a perpetuare e attualizzare diversi capisaldi della letteratura europea, come il Gargantua e Pantagruel di Rabelais, il Don Chisciotte di Cervantes e l’Orlando Furioso di Ludovico Ariosto. Ma l’opera alla quale rimane legato il nome di Dorè è il raffinatissimo lavoro per la Divina Commedia, che raccontò visivamente in immagini diventate presto iconiche e le cui atmosfere romantiche ed epiche fanno da sfondo perfetto alle vicende narrate nelle terzine di Dante, dall’Inferno al Paradiso.

«Il Complesso Monumentale di Santa Croce costituisce il luogo ideale per accogliere Dante, il Poeta Eterno di Felice Limosani. Una sede naturale, perché Santa Croce è il luogo della memoria, è il luogo dove passato, presente e futuro siglano una convivenza e un ponte anche verso una prospettiva nuova. L’anniversario dantesco è un evento provvidenziale in questa fase storica: la lezione civile e poetica di Dante e la sua esistenza votata con passione alle vicende delle comunità in cui ha vissuto sono un modello per le donne e gli uomini di ogni tempo, ancor più oggi, in un momento storico in cui la pandemia chiede forza per affrontare le difficoltà e coraggio per guardare al futuro», ha sottolineato Irene Sanesi, Presidente dell’Opera di Santa Croce.

Le 135 tavole della Commedia di Dorè, rese disponibili dalla Fondazioni Alinari di Firenze, saranno digitalizzate e andranno a scandire il percorso espositivo pensato da Felice Limosani per “Dante Il Poeta Eterno”, tra il Chiostro del Brunelleschi, la Cappella Pazzi, la Cripta e il Cenacolo di Santa Croce. L’allestimento prevede tre livelli di esposizione con immagini statiche retro illuminate, immagini animate con proiezioni e movimento nelle immagini attraverso la realtà virtuale, per una fruizione intimistica e contemplativa abbinata all’esperienza interattiva e digitale.

«La rivoluzione digitale in atto, da una parte apre a nuove visioni espressive con linguaggi inediti, dall’altra sta cambiando il modo in cui la cultura viene rappresentata, fruita e divulgata Il connubio tra tecnologia e arte offre una sintesi innovativa, sotto forma di umanistica digitale, maggiore della somma di entrambe. In questa dimensione, il patrimonio storico culturale può essere attualizzato e condiviso come esperienze multidisciplinari che si intrecciano in ambito museale, didattico e sociale, giungendo a coniugare cultura, educazione e solidarietà. Emancipandosi dai vecchi modelli e con un approccio scientificamente rigoroso si può anche sconfinare nell’intrattenimento e nella spettacolarità per diffondere cultura e conoscenza di qualità a un maggior numero di persone», ha sottolineato Felice Limosani.

L’importanza della divulgazione

Grazie alle tecnologie di nuova generazione e a una progettazione multimodale, i contenuti di Dante. Il Poeta Eterno continueranno a diffondere l’esperienza dantesca con modelli di divulgazione esperienziale e di cura sperimentale elaborati con la piattaforma di innovazione H-Farm Treviso. A questo proposito sono state già avviate delle collaborazioni per la pianificazione di un lavoro tecnico scientifico che a vario titolo coinvolge educatori, docenti, pedagogisti, psicologi, sociologi, neuroscienziati ed esperti della Comunità di San Patrignano, della Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze, dell’Istituto Dino Compagni di Firenze e del Conservatorio San Niccolò di Prato.