Edoardo Tresoldi celebra Dante. Sacral arriva al MAR di Ravenna

Fino al 9 gennaio 2022 al MAR – Museo d’Arte della città di Ravenna sarà possibile vedere Sacral, l’installazione di Edoardo Tresoldi. L’opera, è stata inaugurata in anteprima in occasione della mostra dantesca “Un’Epopea POP” in programma dal 25 settembre, la terza del progetto espositivo “Dante. Gli occhi e la mente”, che celebra i 700 anni dalla morte di Dante.

Per il percorso espositivo i curatori hanno individuato uno o più artisti per reinterpretare, attraverso le opere, i temi della Divina Commedia: Tresoldi è stato scelto da Giorgia Salerno per rappresentare il tema delle Anime e per reinterpretare idealmente il Castello degli Spiriti di Magni di Dante con una grande installazione “che permette al pubblico di vivere un luogo immaginifico entrando in pieno dialogo con il paesaggio circostante. Il Nobile Castello, così anche definito dal Poeta nel IV canto dell’Inferno, è un luogo emblematico abitato da coloro che lasciarono onore e fama sulla terra; sono gli spiriti magni dell’antichità, sono filosofi, poeti, scienziati e scrittori, dagli occhi tardi e gravi, che nella vita terrena furono uomini sommi per le loro qualità morali ma sono destinati alla sofferenza eterna perché privi delle virtù teologali”.

Con Sacral, realizzata nel 2016 e riallestita qui per l’occasione, installata nel chiostro cinquecentesco del Museo d’Arte della città, originariamente sede del monastero dei canonici di Santa Maria in Porto, dediti al culto della Madonna Greca che proprio Dante cita nel Paradiso, cantica conclusa durante gli anni ravennati, il pubblico ha l’occasione di entrare fisicamente nell’opera, idealmente nel Nobile Castello e, in un’azione quasi performativa, ripercorrere il viaggio dantesco.