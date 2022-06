Filosofia al mare, con passione: al via il festival a Misano Adriatico

La filosofia in riva al mare, in quattro splendide serate d’estate. “Pathos: emozioni, stupore e passioni” è la rassegna ideata da Gustavo Cecchini e organizzata dalla Fondazione Misano: Mare, Sport e Cultura, in programma dal 23 al 26 giugno a Misano Adriatico. Divenuto ormai un appuntamento fisso all’interno della proposta culturale misanese, il programma di quest’anno è impreziosito dalla presenza di illustri pensatori tra i quali spicca Umberto Galimberti, ospite della serata iniziale, che incentrerà il suo intervento sul tema delle emozioni.

Sono infatti i moti dell’animo umano i temi attorno ai quali verteranno gli interventi, uno per ogni serata. Il 24 giugno sarà la volta di Silvano Petrosino che si concentrerà sullo stupore, mentre il 25 giugno salirà sul palco Miguel Benasayag che parlerà delle passioni. A concludere l’evento nella serata del 26 giugno ci sarà invece il poeta Franco Arminio che porterà sul palco un tema molto suggestivo, i messaggi d’amore.

L’evento è stato concepito come itinerante, con l’obiettivo di coinvolgere un pubblico ampio tra residenti e villeggianti in un periodo dove la cittadina romagnola è già popolata da migliaia di turisti: oltre al tradizionale giardino della biblioteca, le altre location saranno la centralissima Piazza della Repubblica e, come evocativa cornice della serata finale, la spiaggia comunale Parco Mare Nord.

La filosofia è ormai di casa a Misano Adriatico: la prima edizione dell’evento si è tenuta nel 1992 e da allora si sta strutturando sempre di più, anno dopo anno. La finalità dell’amministrazione comunale, che attraverso la Fondazione Misano organizza la kermesse, è quella di ampliare la già ricca offerta di eventi previsti per la stagione estiva ma, soprattutto, più a lungo termine è quella di allargare i target di potenziali turisti. Potendo contare su una solida base costituita dal turismo sportivo e da quello delle famiglie, la sfida è quella di generare attrattività anche nei confronti del turismo culturale, attraverso una disciplina affascinante come la filosofia che nel panorama attuale vede come eventi iconici il Festival della Filosofia di Modena e il Festival della Mente di Sarzana, caratterizzati da un grande riscontro di pubblico.

D’altra parte, dall’Egeo all’Adriatico il viaggio è breve: come la filosofia ha trovato la sua casa ad Atene così approda a un nuovo terreno di dibattito nella sempre vivace riviera romagnola.