Giornata del Contemporaneo: tutte le iniziative della Farnesina

Dal 5 all’11 dicembre, il MAECI Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale promuove, all’interno della Giornata del Contemporaneo, la terza edizione dell’iniziativa “Giornata del Contemporaneo – Italian Contemporary Art”. Nel corso della settimana, Ambasciate, Consolati, Rappresentanze Diplomatiche e Istituti Italiani di Cultura presentano un ricco palinsesto (che trovate qui) di oltre sessanta attività digitali sull’arte contemporanea italiana che coinvolgeranno artisti, direttori dei musei, storici e critici dell’arte in un dibattito ampio, a testimonianza della vitalità del nostro Paese, anche in un momento di grande difficoltà come quello che si sta attraversando. I temi trattati saranno i più vari: dal ruolo dei musei nella società contemporanea al rapporto tra arte e nuove tecnologie, dai legami tra creatività e socialità in tempi di pandemia a riflessioni sull’esigenza di ripensare la storia dell’arte oggi.

Giornata del Contemporaneo: il focus sulla Collezione Farnesina

Tra le numerose iniziative messe in campo dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale si proporranno una serie di focus e di approfondimenti digitali relativi alla Collezione Farnesina, la collezione di arte contemporanea ospitata nelle sale del Ministero. In questo ambito, sarà presentato il secondo numero della collana I Quaderni della Collezione Farnesina, dal titolo Arte e tecnologia del terzo millennio. Scenari e protagonisti, a cura di Cesare Biasini Selvaggi e Valentino Catricalà, edito da Electa.

Il volume “Arte e tecnologia del terzo millennio. Scenari e protagonisti”, Electa

La riflessione sulla pervasività delle tecnologie nella società e nelle pratiche artistiche contemporanee apre molteplici scenari sul nostro prossimo futuro. Superata la classica dicotomia arte+tecnologia, i nuovi ambiti di ricerca sono complessi e ricchi di implicazioni: l’iperintelligenza; il postumano fra cyborg e antropocene; l’Expanded Internet Art; dalla realtà estesa alla videogame art; la sound art; “l’artista inventore”. Il volume (disponibile gratuitamente qui) è dedicato a individuare questi nuovi scenari e a identificare gli artisti che operano nel settore, con una particolare attenzione agli italiani di cui si realizza qui una prima mappatura globale.

Studiare il loro lavoro, comprendere le dirompenti potenzialità del loro pensiero laterale, permette di acquisire indispensabili strumenti di lettura della nostra società iper-tecnologica, anche nel campo della ricerca tecnologica e scientifica.

I webinar

I temi del volume saranno al centro dei quattro webinar organizzati dagli Istituti Italiani di Cultura di Amsterdam, Washington, San Francisco e Vienna in occasione della terza edizione dell’iniziativa “Giornata del Contemporaneo – Italian Contemporary Art”. Ai webinar parteciperanno gli autori, Cesare Biasini Selvaggi e Valentino Catricalà, e gli artisti Formafantasma e Jeroean Junte, Danilo Correale, Elisa Giardina Papa e Martina Menegon.