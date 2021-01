Il corso di Light design della RUFA – Rome University of Fine Arts, per l’anno accademico 2020/2021, avrà come tema la riqualificazione degli apparecchi storici per l’illuminazione urbana di Roma e si svolgerà in collaborazione con Areti, società del Gruppo Acea che cura la distribuzione dell’energia elettrica nella Capitale.

La tecnologia led, negli ultimi anni molto utilizzata nell’ambito dell’illuminazione urbana, trova un’applicazione più difficoltosa in aree storiche e monumentali. In particolare, sono presenti a Roma diverse tipologie di lanterne storiche che caratterizzano le zone in cui sono installate: Areti è al lavoro per dotare questi apparecchi di retrofit led, allo scopo di conservarne gli involucri e migliorarne gli standard prestazionali. Situazioni di tale genere si ritrovano a piazza Vittorio, ponte Flaminio, piazza Venezia e via del Mare.

Gli studenti RUFA che parteciperanno al progetto

Gli studenti dei corsi di Design erogati dalla RUFA lavoreranno al rilievo della lanterna mediante una scansione 3D, alla progettazione del kit retrofit e alla realizzazione del prototipo. Il progetto è da considerarsi non soltanto come un esercizio didattico ma come una vera e propria esperienza di innovazione conservativa nell’ambito dell’illuminazione urbana. L’intero iter organizzativo è coordinato dal docente Ely Rozenberg, industrial designer specializzato nel settore di light design, e dall’architetto Marcella Migliaccio, responsabile progettazione illuminazione pubblica per Areti.

Questi gli studenti che, con il coordinamento del docente di Light design Ely Rozenberg, si adopereranno per favorire il passaggio tra teoria e pratica:

La collaborazione con Acea si pone in continuità con quanto fatto fino a ora da RUFA in questo particolarissimo settore. Il corso di Light design è stato presente con diversi progetti all’ultimo Salone del Mobile di Milano. RUFA, in quell’occasione, è stata selezionata come ospite, in rappresentanza delle 15 migliori università del mondo. Con lo stesso impegno ha partecipato alla Maker Faire European Edition con una mostra dedicata all’illuminazione.