Raccontare l’arte attraverso il dialogo con un’intelligenza artificiale, senza rinunciare alla complessità del pensiero critico e alla soggettività dell’interpretazione. È questa la scommessa di Bellezza che Chiama, il podcast ideato da Gianluca Zurlo, manager culturale attivo da oltre un decennio sul territorio pugliese, che sperimenta un nuovo formato di narrazione artistica all’incrocio tra cultura umanistica e tecnologie digitali.

Lanciato nel dicembre 2025, il podcast propone conversazioni tra l’autore e un’IA dedicate a grandi maestri e capolavori della storia dell’arte. Ma in questo caso l’intelligenza artificiale viene coinvolta come interlocutore critico, al di là della freddezza dell’algoritmo o della neutralità simulata di una enciclopedia, quindi come uno strumento che suggerisce connessioni, solleva domande e sposta il punto di vista. Un contrappunto che mette alla prova il linguaggio dell’arte nell’epoca dell’automazione cognitiva.

Nelle prime puntate, dedicate a Caravaggio e Antoni Gaudí, l’IA dialoga con le cose, più che spiegarle, in un corpo a corpo interpretativo che accetta la mediazione tecnologica senza rinunciare alla responsabilità del pensiero umano. Il risultato è una conversazione aperta, talvolta imprevedibile, che privilegia il processo rispetto alla conclusione e l’esperienza rispetto alla sintesi. L’idea è che l’arte continua a esercitare una forza di attrazione autonoma, indipendente dai dispositivi attraverso cui viene raccontata. Anche quando quei dispositivi sono reti neurali addestrate su enormi quantità di dati.

Il podcast nasce dall’esperienza maturata da Zurlo all’interno di Puglia Walking Art, il protocollo attivo dal 2018 tra Regione Puglia e numerosi Comuni, che ha sperimentato negli anni forme innovative di mediazione culturale in luoghi storici e contesti territoriali complessi. Bellezza che Chiama rappresenta l’estensione digitale di questa ricerca, un modo per continuare a produrre cultura anche al di fuori degli spazi espositivi tradizionali.

Il lavoro solleva inevitabili interrogativi: può un’IA comprendere davvero l’arte – almeno nel modo in cui noi intendiamo la conoscenza? Ha senso parlare di dialogo quando uno dei due interlocutori non possiede un’esperienza vissuta direttamente attraverso un corpo fisico o una memoria autonoma? Ed è proprio in questa zona di attrito che il progetto trova il suo interesse, al di là degli aspetti storici e artistici, facendo riflettere su cosa significhi oggi comprendere, interpretare e trasmettere informazioni di qualsiasi tipologia.

Come lo stesso Zurlo ha argomentato anche in un suo recente intervento sull’umanesimo digitale, la tecnologia acquista valore solo nella misura in cui contribuisce al fiorire umano. Il podcast si inserisce così in una pratica più ampia, che Zurlo racconta anche sui social come Gianluca Slow: una ricerca che intreccia management culturale, sperimentazione digitale e riflessione teorica sull’incontro tra creatività e tecnologia.