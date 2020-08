I poster di 58 artisti per la raccolta fondi ideata da Between Bridges con Wolfgang Tillmans

Ultimi due giorni per 2020Solidarity, il progetto avviato da Between Bridges l’organizzazione fondata da Wolfgang Tillmans, con sede a Berlino, è rivolto al sostegno organizzazioni e luoghi culturali e musicali, progetti comunitari, spazi indipendenti e pubblicazioni minacciati dalla crisi attuale.

58 grandi artisti hanno messo a disposizione opere per supportare varie organizzazioni: a ciascuna opera sono state abbiate una o più organizzazioni culturali e acquistando le opere è possibile scegliere quali organizzazione supportare.

Sotto ciascun poster sono riportati i link alle associazioni che è possibile sostenere attraverso le donazioni.

Gli artisti che hanno contribuito sono Tomma Abts, Njideka Akunyili Crosby, Felipe Baeza, Peter Berlin, Alexandra Bircken, Melanie Bonajo, Simon Denny, Marlene Dumas, Claire Nicole Egan e Bobby Glew, William Eggleston, Nicole Eisenman, Elmgreen & Dragset, Stefan Fähler, Heike-Karin Föll, Isa Genzken, Nan Goldin, Wade Guyton, Andreas Gursky, Rachel Harrison, Karl Holmqvist, Pierre Huyghe, Peter Hujar, Özgür Kar, Scott King, Jeff Koons, Eric Kostiuk Williams – NYC INFERNO, Anne Imhof, Mark Leckey, Jochen Lempert, Klara Lidén, Glenn Ligon, David Lindert, Ralf Marsault e Heino Muller, Sabelo Mlangeni, Daidō Moriyama, Ebecho Muslimova, Piotr Nathan, Henrik Olesen, Thao Nguyen Phan, Raymond Pettibon, Elizabeth Peyton, Seth Price, Karol Radziszewski, Spyros Rennt, Thomas Ruff, Anri Sala, Jacolby Satterwhite, Heji Shin, Yinka Shonibare, Thomas Struth, Wolfgang Tillmans, Betty Tompkins, Luc Tuymans, Stewart Uoo, Gillian Wearing, David Wojnarowicz con Tom Warren, Carrie Mae Weems, James Welling, Ming Wong, Christopher Wool.

Come funziona?

Between Bridges distribuisce gratuitamente alle organizzazioni bisognose che ne fanno richiesta, non li vende e, invece, organizza l’impianto della raccolta fondi, coordina gli artisti, stampa i poster. I poster possono essere inclusi in molte diverse campagne di crowdfunding, anche organizzate direttamente dalle organizzazioni che ne hanno necessità.

È possibile ricevere i poster con una donazione di 50 €, sono inedizione illimitata, disponibile solo fino al 10 agosto, hanno le dimensioni di un foglio A2 (59,4 x 42 cm) e vengono inviati per posta.

Qui sotto potete trovare una selezione di opere e sul sito web di Between Bridges potete conoscere tutti i poster disponibili.

Le dichiarazioni di Wolfgang Tillmans

Qui due dichiarazioni sul progetto che Wolfgang Tillmans ha rilasciato alla stampa:

Come è nata l’idea dei poster in edizione illimitata?

«L’idea mi è venuta ad aprile, partendo dalla consapevolezza che volevo aiutare il più possibile gli spazi culturali colpiti dalla crisi attuale. Ho offerto una stampa in edizione limitata alla rivista gratuita per lesbiche e gay di Berlino Siegessäule e mentre lo facevo mi sono reso conto che ci sono molte cause diverse che potrebbero utilizzare edizioni o stampe. Così mi è venuta l’idea di creare poster illimitati, dal momento che una piccola edizione significherebbe un prezzo più alto che lo sta davvero tagliando fuori per molte, molte persone. Poi ho pensato perché non chiedere ad altri artisti di paesi diversi di partecipare a un progetto e organizzare molti poster diversi e offrirli a molti destinatari diversi. In un certo senso questo funziona come l’intermediazione, collegando cause con manifesti di artisti a cui non tutte le singole cause avrebbero accesso».

Come sono state scelte le organizzazioni beneficiarie della raccolta fondi?

«Abbiamo ricevuto molte richieste da varie organizzazioni che volevano includere i poster come donazioni. Hanno tutti esigenze e capacità diverse. Il nostro criterio per prenderli a bordo come organizzazioni beneficiarie è stato principalmente quello di valutare se la pandemia sta effettivamente limitando le loro possibilità di operare e generare reddito. Per noi era anche importante che quelli fossero luoghi della vita culturale, che fosse un luogo d’arte, un luogo di musica, un bar o un editore indipendente. Altre organizzazioni che hanno collaborato con noi erano più concentrate sui servizi per la comunità. Ad un certo punto abbiamo suggerito a spazi più piccoli o collettivi nella stessa regione o città di riunirsi in un unico sforzo di crowdfunding. Il fondo Support Nightlife NYC ne è un ottimo esempio. Otto collettivi che lavorano nella scena della vita notturna queer a New York, hanno avviato questa raccolta fondi, che è ancora in corso fino al 10 agosto».

Alcuni dei poster disponibili per la raccolta fondi

Potete trovare tutti gli altri poster sul sito di Between Bridges, cliccando qui.

Glenn Ligon, With Hope, 2017

Disponibile su Savvy Contemporary (Berlin), Kunst im Quadrat (Munich), Support Nightlife NYC / 2020Solidarity (New York City)

Thomas Struth, Endschalter nicht berühren!, 2019

Disponibile a Savvy Contemporary (Berlin), Kunst im Quadrat (Munich), Support Nightlife NYC / 2020Solidarity (New York City)

Wolfgang Tillmans, still life (Bühnenbild), 2020

Disponibile su Savvy Contemporary (Berlin), Support Nightlife NYC / 2020Solidarity (New York City)

Njideka Akunyili Crosby, Blend in — Stand out, 2019

Disponibile a Savvy Contemporary (Berlin), Kunst im Quadrat (Munich), Support Nightlife NYC / 2020Solidarity (New York City)

Melanie Bonajo, Night Soil – Economy of Love, 2015

Disponibile su Savvy Contemporary (Berlin), Support Nightlife NYC / 2020Solidarity (New York City), Unity x Rainforest Foundation (London)

Spyros Rennt, The arm over his shoulder, 2020

Disponibile su Savvy Contemporary (Berlin), Support Nightlife NYC / 2020Solidarity (New York City)

Yinka Shonibare, Free, 2020

Disponibile su Savvy Contemporary (Berlin), Support Nightlife NYC / 2020Solidarity (New York City)

Raymond Pettibon, No Title (Flangist riot doyg.), 2020

Disponibile su Savvy Contemporary (Berlin), Support Nightlife NYC / 2020Solidarity (New York City)

Isa Genzken, Untitled, 2015

Disponibile su Savvy Contemporary (Berlin), Support Nightlife NYC / 2020Solidarity (New York City)

Thomas Ruff, nudes kn30, 2006

Disponibile su Savvy Contemporary (Berlin), Support Nightlife NYC / 2020Solidarity (New York City)



Jeff Koons, Colored Balls (Pyramid), 2019

Disponibile su Savvy Contemporary (Berlin), Support Nightlife NYC / 2020Solidarity (New York City)

David Wojnarowicz with Tom Warren, Self-Portrait of David Wojnarowicz, 1983/84

Disponibile su Savvy Contemporary (Berlin), Support Nightlife NYC / 2020Solidarity (New York City)

Elmgreen & Dragset, Incidental Self (No. 21), 2007

Disponibile su Savvy Contemporary (Berlin), Support Nightlife NYC / 2020Solidarity (New York City)

Anri Sala, Hearsay, 2020

Disponibile su Savvy Contemporary (Berlin), Support Nightlife NYC / 2020Solidarity (New York City)