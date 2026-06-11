“Resistere” porta Steve McCurry a Bassano del Grappa

Appuntamento per il 12 giugno, alle ore 21.15, in Piazza Libertà: Steve McCurry, uno dei fotografi più celebri e amati al mondo, arriva a Bassano del Grappa e, in dialogo con il giornalista e scrittore Mario Calabresi, incontra il pubblico nell’ambito della rassegna letteraria Resistere.

Se il nome di McCurry è indissolubilmente legato a uno degli scatti più iconici della storia della fotografia, ovvero il ritratto della ragazza afghana dagli occhi verdi, pubblicato in copertina su National Geographic nel 1985 e divenuto simbolo universale della sofferenza e della dignità umana, con Resistere il pubblico può scoprire che l’opera dell’artista va ben oltre quella singola immagine: decine di libri, mostre in tutto il mondo, riconoscimenti internazionali ne fanno un punto di riferimento assoluto per chiunque ami la fotografia come linguaggio di verità e bellezza.

L’incontro, in lingua inglese con traduzione simultanea, si inserisce nella decima edizione di Resistere, la rassegna letteraria organizzata da Libreria Palazzo Roberti che fino al 14 giugno anima alcuni dei luoghi più suggestivi del centro storico di Bassano del Grappa, tra cui il Castello degli Ezzelini, Palazzo Roberti e la splendida Piazza Libertà, con dodici eventi dedicati ad attualità, politica, storia, arte e fotografia. Il giorno seguente, sabato 13 giugno, sempre in Piazza Libertà, Alberto Angela porterà il pubblico nell’antica Roma con Cesare, la conquista dell’eternità, ritratto di una delle personalità più complesse e affascinanti della storia. Completano il cartellone ospiti di primo piano della cultura italiana e internazionale: il filosofo Vito Mancuso, la giornalista Marianna Aprile, il giornalista Antonio Polito, la scrittrice francese Alexandra Lapierre con la sua appassionante biografia di Artemisia Gentileschi, l’ex magistrato Pietro Grasso e Luciana Littizzetto, alla sua prima prova narrativa.