Cento anni di Marilyn Monroe e Carlo Rambaldi, le grandi anteprime dal Medio Oriente, le notti rock della Firenze anni Ottanta e una proiezione speciale di Shining accessibile anche alle persone con disabilità visiva: a giugno, Piazza De’ Pitti torna a trasformarsi in un grandioso multisala sotto le stelle. Si tratta dell’iniziativa Apriti Cinema, ormai diventata uno dei punti fermi dell’Estate Fiorentina promossa dal Comune di Firenze, viene organizzata dall’associazione Quelli dell’Alfieri.

La selezione dei titoli e la direzione artistica sono curate dall’esperienza del Cinema La Compagnia di Firenze, che ha costruito un fittissimo mosaico di fiction e documentari in stretta collaborazione con le Gallerie degli Uffizi. Per sei settimane, dunque, cittadini e turisti potranno assistere a un viaggio cinefilo globale e senza barriere linguistiche, con tutte le pellicole in cartellone saranno proiettate in lingua originale con sottotitoli in italiano e inglese.

Tre centenari per dare il via ad “Apriti Cinema”

L’edizione di quest’anno si apre sotto il segno del mito e della memoria, celebrando tre anniversari che hanno cambiato il DNA della cinematografia mondiale. Si parte con la rassegna “Marilyn 100”, in particolare con l’intramontabile commedia di Billy Wilder A qualcuno piace caldo. Il giorno successivo la piazza celebrerà la sezione “Carlo Rambaldi – La materia dei sogni”, una serata-evento alla presenza di Cristina Lippolis Rambaldi dedicata al tre volte Premio Oscar per gli effetti speciali, proiettando il capolavoro E.T. l’extra-terrestre di Steven Spielberg. Il terzo centenario ricorderà invece Florestano Vancini, maestro del cinema d’impegno civile, di cui martedì 23 giugno verrà proiettato il film Il delitto Matteotti, introdotto in piazza dalla figlia Gloria Vancini.

Il meglio dei Festival Internazionali e le notti fiorentine degli anni ’80

Particolarmente interessante sarà poi la rassegna “Lo Schermo dell’arte – Notti di mezza estate” che indaga il confine tra arte contemporanea e video con documentari come Peter Hujar’s Day di Ira Sachs.

Spazio anche alla vibrante scena cinematografica asiatica e mediorientale grazie a Middle East Now, che porta in anteprima italiana il lungometraggio palestinese Thank You for Banking with Us, al Florence Korea Film Fest con l’emozionante pellicola Hallan e al FánHuā Chinese Film Festival che propone la commedia d’azione ecologista Panda Plan con protagonista Jackie Chan.

L’identità di genere e i diritti saranno invece al centro delle proposte del Florence Queer Festival con il documentario sul poliamore Tre canarini, e del Festival di Cinema e Donne che presenterà Donne in Movimento, un focus sulla Biblioteca vivente della Casa delle Donne di Firenze.

Un’attenzione speciale sarà poi riservata alla storia culturale locale con le serate speciali intitolate “Florence Calling” a cura di Bruno Casini e Valentina Gensini. Il regista Stefano Pistolini racconterà infatti l’edonismo delle notti fiorentine degli anni ’80.

Dal libro al film: la letteratura si fa inclusiva

Tra le proposte più attese c’è infine anche la sezione “Dal libro al film – Tratto da…”, che trasforma in immagini le pagine di grandi scrittori come Agatha Christie con Assassinio sull’Orient Express, Giorgio Bassani con Il giardino dei Finzi Contini di Vittorio De Sica e Carlo Collodi con il celebre Le avventure di Pinocchio firmato da Luigi Comencini.

In questo contesto si inserisce la straordinaria serata di sabato 11 luglio con la proiezione di Shining di Stanley Kubrick, tratto dal capolavoro di Stephen King. L’evento sarà interamente accessibile alle persone con disabilità visiva grazie alla preziosa collaborazione con INCinema – festival del cinema inclusivo, segnando un passo fondamentale per un intrattenimento estivo davvero accessibile e aperto a tutta la cittadinanza.