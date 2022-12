IMMERSE: l’acqua e tutte le sue storie, a Genova e in un atlante online

L’acqua? È un bene prezioso, lo sanno tutti. Pochi si ricordano, tuttavia, il suo essere anche una presenza, un soggetto che ha dovuto imparare a vivere contesti urbani progettati a misura umana. Un soggetto che, a volte, fa sentire la propria voce con una certa forza, vedere alla voce “alluvioni”. Poi c’è l’uomo, che con l’acqua si divide un posto all’interno dello stesso globo terrestre. E che della stessa non può fare a meno.

Ma se i rapporti tra presenza idrica e umana fossero solo una questione di prospettive? Se queste prospettive potessero man mano modificarsi, arricchendosi di nuove? La risposta a queste domande potrebbe essere una sola: l’Atlas of Mediterranian Liquidity. Un atlante, appunto, però digitale, ideato dal Goethe Institut di Tel Aviv, in collaborazione con il Centre for Digital Art in Israele. Un lavoro in fieri che, tramite una serie di mappe, mette insieme il lavoro di artisti e scienziati, con lo scopo di dare nuove parole al dialogo acqua/uomo.

E quando l’acqua chiama, Genova ovviamente risponde. La Superba s’inserisce nel progetto dell’Atlas of Mediterranial Liquidity con la mappa interattiva IMMERSE, realizzata dai collettivi Zones Portuaires Genova (a cura di U-BOOT Lab) e Corpi Idrici (promosso da Forevergreen) a partire dal workshop The MedLiq Atlas, curato dal CDA Holon (Israele) e organizzato a Genova – circa un anno fa – dal Goethe Institut di Genova, nell’ambito del festival Zones Portuaires. Via quindi a un’immersione multi-sensoriale nella vitalità idrica all’ombra della Lanterna, seguendo un percorso che permetterà di osservare l’acqua dal suo stesso punto di vista. Un tragitto costellato di immagini, video, suoni, interviste e testi, riuniti per raccontare in maniera unica un territorio non meno unico, dalle asperità dell’entroterra fino al mare aperto.

IMMERSE vi aspetta on line, sulla piattaforma MedLiq.art. Se però preferite le presentazioni fatte di persona, il Goethe Institut di Genova – in collaborazione con Fondazione Luzzati Teatro della Tosse – vi dà appuntamento alle ore 18:30 di lunedì, 5 dicembre, presso La Claque (Genova, Vico San Donato 9), per un evento multimediale in cui sarà possibile scoprirne l’intera genesi.