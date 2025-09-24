24 settembre 2025

Istituzioni culturali alla prova della sostenibilità: al via il Forum internazionale

Si svolgerà a Santa Sofia, New York e Guangzhou il primo forum internazionale sulla sostenibilità delle istituzioni culturali: un confronto a più voci per tradurre la teoria in pratiche concrete

Un invito a superare la retorica della “sostenibilità” per tradurla in pratiche concrete, approfondendo i concetti – e i metodi – della circolarità economica, della collaborazione territoriale, degli ecosistemi digitali e del rapporto tra umano e non-umano. Dal 26 al 28 settembre 2025, si terrà il primo Forum internazionale sulla sostenibilità delle istituzioni culturali, intese non come strutture astratte ma ecosistemi viventi capaci di dialogo, adattamento e cura. L’appuntamento metterà in rete tre città in altrettanti Continenti – Santa Sofia, New York e Guangzhou – e potrà essere seguito anche online, in italiano, inglese e cinese, in streaming sul canale Youtube di Institution, ente promotore del Forum. Un evento diffuso e ibrido, dunque, che affronta uno dei temi cruciali della contemporaneità: come immaginare istituzioni culturali resilienti, ecologiche e socialmente responsabili.

Songshan Lake Boxes Art Museum of Dongguan

Piccolo borgo dell’Appennino romagnolo, Santa Sofia diventa in questa occasione nodo originario di un crocevia globale di idee, con la Galleria Comunale d’Arte Contemporanea Vero Stoppioni e il Parco delle Sculture come sedi centrali. In parallelo, il Forum sarà ospitato alla Climate Week di New York a Governors Island, in collaborazione con il Museum of Food and Drink – MOFAD, e al Songshan Lake Boxes Art Museum di Dongguan, in Cina, grazie alla partnership con l’Accademia di Belle Arti di Guangzhou.

Vero Stoppioni Gallery, Santa Sofia

Promosso dal Comune di Santa Sofia, dalla Regione Emilia-Romagna e dal Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, l’evento è organizzato da Institution, startup fondata nel 2024 da Fabio Cavallucci. Institution sviluppa sistemi innovativi per la cultura integrando intelligenza artificiale, realtà virtuale e pratiche sostenibili e, nel 2025, ha assunto la gestione delle attività artistiche della Galleria Vero Stoppioni.

Il Forum propone otto tavoli di lavoro e tre keynote lectures, con ospiti di caratura internazionale, come il filosofo Timothy Morton, il coreografo Jérôme Bel e l’architetto Zigeng Wang, ma anche Małgorzata Ludwisiak, componente del board del CIMAM ed esperta di gestione museale, Alice Cappelli, social designer focalizzata sul lavoro con le comunità, Riccardo Varini, architetto e designer, direttore del Corso di Laurea in Design a San Marino, impegnato in progetti sociali e nella ricerca sul valore culturale dei materiali, Edith Doron, professionista museale e stratega culturale impegnata in educazione e comunità, Nicola Bianchi, vice direttore di Edi Confcommercio, Christina Zheng Yi, critica d’arte, scrittrice e curatrice, Nazli Parvizi, presidente del MOFAD di New York, Valentina Avanzini, curatrice, autrice indipendente e co-direttrice di Animot, rivista accademica di studi critici sull’animalità.

Vero Stoppioni Gallery, Santa Sofia

Gli organizzatori puntano il focus sulla necessità di uscire dalle dichiarazioni generiche per affrontare domande precise: quali sono le emissioni reali dell’industria culturale e come ridurle? Come conciliare sperimentazione artistica e conservazione? Quali strumenti digitali possono ridurre l’impatto ambientale e ampliare l’accesso ai contenuti culturali? Le risposte confluiranno in un dossier pubblico, pensato come strumento operativo per istituzioni e comunità.

La sostenibilità, del resto, riguarda lo stesso svolgimento del Forum: molti interventi saranno online per ridurre viaggi e spostamenti, mentre le emissioni residue saranno compensate da un programma di piantumazione con Alberitalia. In Emilia-Romagna nascerà inoltre una Rete Circolare per il Territorio, piattaforma digitale per condividere risorse e saperi tra istituzioni locali.

