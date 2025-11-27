La Quadriennale in dialogo: si apre il programma pubblico a Roma

Prenderà avvio venerdì, 28 novembre, il programma pubblico della 18ma Quadriennale d’arte – Fantastica, in corso al Palazzo Esposizioni Roma fino al 18 gennaio 2026. La Fondazione La Quadriennale di Roma presenta un calendario di incontri, conversazioni e approfondimenti, costruendo un dialogo tra arti visive, pensiero critico, culture del progetto e discipline limitrofe, così da restituire le domande, le visioni e la complessità della creatività italiana contemporanea, nel suo presente. Tutti gli appuntamenti si svolgeranno nell’Auditorium del Palazzo Esposizioni e sono a ingresso gratuito.

Il programma si aprirà dunque domani, con il primo episodio di Fantatalk, ciclo di incontri a cura di Nicolas Ballario che esplora i nuclei tematici delle sezioni curate della mostra, coinvolgendo voci provenienti da campi diversi come filosofia, architettura, musica, design e letteratura. Seguendo l’intuizione formulata dal filosofo Manuel Sérgio e resa celebre da José Mourinho, secondo cui «Chi sa solo di arte, non sa niente di arte», e che quindi comprendere l’arte significa metterla in relazione con ciò che le è esterno, Fantatalk interpreta lo spirito interdisciplinare di Fantastica e rende omaggio alla visione di Luca Beatrice, ideatore della mostra, scomparso prematuramente a gennaio 2025.

Il primo appuntamento, dedicato al tema dell’autoritratto, prende le mosse dalla sezione La mia immagine è ciò da cui mi faccio rappresentare curata da Luca Massimo Barbero. Dopo l’introduzione del Presidente della Fondazione La Quadriennale di Roma Andrea Lombardinilo, Barbero dialogherà con il filosofo Emanuele Coccia, autore di La filosofia della casa, e con il designer Fabio Novembre, riflettendo su come la casa, gli oggetti e gli spazi che abitiamo siano oggi forme estese di autorappresentazione.

Il 2 dicembre è prevista la Cerimonia di Premiazione della 18a Quadriennale d’arte, che assegna il “Premio Quadriennale”, il “Premio Giovane Arte” e il “Premio Giovani Collezionisti”. I riconoscimenti, sostenuti da Fondazione Roma e dall’Associazione Giovani Collezionisti, nascono per valorizzare le voci più significative della scena artistica italiana, dagli artisti affermati ai giovani under 35. La selezione è affidata a una giuria composta da Giuliana Benassi, Lorenzo Balbi e Costantino D’Orazio, mentre per il premio dei Giovani Collezionisti intervengono Monia Trombetta, Daniela Lancioni e Marcello Smarrelli. La proclamazione dei vincitori è prevista alle ore 12 nell’Auditorium del Palazzo Esposizioni.

Il calendario prosegue nelle settimane successive con una serie di incontri che affrontano i temi centrali di Fantastica secondo prospettive etiche, narrative, performative o museologiche. Il 10 dicembre, con Il corpo incompiuto, la curatrice Alessandra Troncone dialoga con Gigi Cristoforetti, Direttore della Fondazione Nazionale della Danza, affrontando il corpo come spazio di trasformazione e discontinuità. Il 18 dicembre l’artista Flavio Favelli incontra la sociologa Roberta Paltrinieri ed Elisa Fulco in un confronto su arte e welfare culturale, mentre lo stesso giorno, in serata, Il tempo delle immagini riunisce figure di riferimento del panorama culturale italiano come José Tolentino de Mendonça, Francesca Cappelletti, Giordano Bruno Guerri, Claudio Strinati e la curatrice Emanuela Mazzonis di Pralafera.

Il nuovo anno si apre l’8 gennaio con la presentazione del libro Noi nel mondo di Christian Caliandro, occasione per riflettere sulla percezione internazionale dell’arte italiana contemporanea insieme a Angelo Piero Cappello e ai rappresentanti della diplomazia culturale italiana. Il 9 gennaio due appuntamenti consecutivi approfondiscono il rapporto tra arte e parola: Rispondimi bellezza, con interventi di Lorenza Fruci e Davide Rondoni, e Senza titolo, dialogo tra Angelo Crespi, Maria Luisa Frisa e Francesco Stocchi. Il 13 gennaio, con Memoria e musei contemporanei, intervengono Annalisa Tota, Emanuela Bruni e Cristiana Perrella, mentre il 15 gennaio si chiude con una riflessione su Il Cantico e la sua influenza nella poesia e nell’arte italiana, con contributi critici di Beatrice Buscaroli, Angelo Piero Cappello, Lorenza Fruci e Davide Rondoni.