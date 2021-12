Leonardo da Vinci svelato tramite la realtà virtuale su Lieu City

In esclusiva su LIEU.city è possibile visitare la nuova mostra “Leonardo da Vinci. Realtà virtuale dalla Gioconda al Metaverso”. Si tratta di un percorso guidato virtuale, fruibile su qualsiasi dispositivo e finalizzato a scoprire nuovi e inediti particolari sulla poliedrica e affascinante figura di Leonardo da Vinci, artista, scrittore e scienziato. Curata dal professore Mario Taddei, la mostra si snoda come un viaggio tra ambienti tridimensionali, in cui la tecnologia permette di approfondire disegni, codici e opere pittoriche, scoprendo sorprendenti connessioni tra le ricerche di Leonardo e le tecnologie moderne.

Il metaverso di LIEU.city permetterà così al visitatore di poter osservare la Gioconda con i suoi colori originali in un ambiente virtuale o entrare nella sala perduta dell’Ultima Cena ricostruita così come appariva subito dopo lo sua esecuzione o ancora sorprendersi per le intuizioni di Leonardo che contemplarono persino l’ideazione di occhi artificiali.

Mario Taddei, studioso di Leonardo da 25 anni, autore di libri, ricerche e mostre sul genio toscano con esposizioni in tutto il mondo, ha così salutato la mostra: «Al centro di molte delle sue ricerche Leonardo mise la visione prospettica per ingannare l’occhio, l’anatomia umana, i segreti della percezione visive, la stereoscopia. Questi studi, insieme ad altri sulla tridimensionalità degli oggetti, sulle ombre, sulla luce e sulle proporzioni delle forme sono alla base delle tecnologie che ci hanno portato alla realtà virtuale e che ritroviamo ne L’Ultima Cena, La Gioconda, L’Adorazione dei Magi, gli appunti sull’occhio artificiale». Durante il percorso, i visitatori potranno esplorare in completa libertà le diverse sale e saltare da un argomento a un altro semplicemente spostandosi nei diversi ambienti, organizzare presentazioni con colleghi, amici e compagni, oppure interagire con visitatori da tutto il mondo. Una novità impensabile fino a qualche anno fa.

L’esposizione, pensata per un pubblico eterogeneo di addetti ai lavori e non, è ideale anche per gli studenti che potranno ritrovarsi virtualmente in gruppo nelle sale, vedere da vicino i documenti e le opere d’arte, entrare nei dipinti e fare un viaggio nel tempo virtuale stando comodamente a casa o a scuola.

Cosa sarà possibile scoprire nella mostra su Leonardo

Il percorso si apre con la Gioconda e i suoi segreti, attraversando il “Trattato della pittura”, documenti e codici che è possibile osservare in alta risoluzione; nella seconda sala è esposto il prospettografo interattivo e i documenti sulla prospettiva e sulla teoria delle ombre. Si incontra poi l’Adorazione dei Magi, ricostruita in un modellino prospettico che consente di entrare nell’opera ed esplorarla in 3D. Le ricerche sulla visione umana e la ricerca anatomica conducono all’occhio artificiale e, dopo aver osservato tutti gli studi ed elementi preparatori, si potrà finalmente vedere L’ultima cena ricostruita in 3D, restaurata digitalmente come mai vista prima. Il percorso continua poi con la macchina copiatrice e il Salvador Mundi con la sua sfera del mondo virtuale. In fondo all’ultima sala i visitatori potranno invece osservare una gigantesca macchina volante dove sarà possibile salire per entrare nel mondo della immaginazione di Leonardo.