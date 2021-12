Lo spazio nella pandemia: FRICHE presenta Isolario a Venezia

Venerdì, 17 dicembre 2021, a Venezia, si terrà la presentazione di Isolario, una pubblicazione sul tema dello spazio e sull’evoluzione del suo ruolo nel contesto pandemico ideata dal gruppo FRICHE – termine francese che indica un’area incolta e abbandonata, uno spazio-residuo dimenticato dall’uomo e riconquistato dalla natura – collettivo nato a ottobre 2020 nell’ambito del corso di laurea magistrale in Arti visive all’Università Iuav di Venezia.

Isolario raccoglie otto progetti di studenti e studentesse provenienti da diversi corsi di laurea dello Iuav, selezionati tramite open call, con un contributo dall’École des hautes études en sciences sociales – EHESS di Parigi.

Il programma della giornata prevede una doppia presentazione del progetto: la mattina, dalle 11 alle 12:30, presso l’Aula Magna dei Tolentini, verrà attivata una conversazione tra FRICHE, gli autori di Isolario, professori e studenti, sulla nascita e produzione della pubblicazione. Uno spazio particolare verrà dedicato a Constance Barbaresco, la dottoranda dell’EHESS di cui è stato selezionato il contributo, che contestualizzerà il suo lavoro per Isolario nell’ambito della ricerca che sta sviluppando a Parigi.

In serata, invece, dalle 18 alle 22, proseguirà la distribuzione di Isolario presso il Giudecca Art District, ponendosi all’interno del programma 2021 di GAD dal titolo The Space We Live In, dove verrà allestita una proiezione video che ripercorre il lavoro svolto in questi mesi.