mAFF – MATER ART FILM FEST: la prima edizione del nuovo festival a Torino

Curato da Tommaso Magnano, regista e produttore creativo, il festival inaugura la sua prima edizione con la presentazione di dodici cortometraggi internazionali dedicati al tema della madre, che rappresentano, interpretano o semplicemente omaggiano l’archetipo materno in ogni sua forma. I film sono stati selezionati attraverso una call internazionale che ha visto la partecipazione di numerosi artisti provenienti da tutto il mondo. Il mAFF intende raccontare lo stato dell’arte audiovisiva attraverso autori, artisti e registi internazionali, con produzioni audiovisive brevi realizzate tra il 2020 e il 2025. La call ha raccolto opere di fiction, documentario, animazione, sperimentazione e videoarte provenienti da diverse parti del mondo.

Nello spirito visionario di Flashback – progetto alchemico e laboratorio di idee – ciò che è preesistente si trasforma in occasione, si apre a nuove possibilità. Dal 2022 il complesso di corso Lanza è diventato un habitat condiviso, dove persone e culture convivono e si intrecciano. Da questo incrocio nasce il mAFF, come gesto di riconoscenza verso un luogo che da sempre custodisce narrazioni di maternità. Un tempo brefotrofio e clinica per nascite, oggi nella palazzina più alta brilla l’insegna mater: luce d’artista, dono di Alessandro Bulgini, direttore artistico di Flashback Habitat. È qui che prende forma la casa dedicata al film d’autore e d’arte, concepita per accogliere il movimento contemporaneo delle arti audiovisive attraverso proiezioni, rassegne, festival, mostre e progetti editoriali.