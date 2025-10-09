Renato Guttuso, Carlo Carrà, Piero Dorazio, Osvaldo Licini, Mirella Bentivoglio, Alberto Savinio, Alighiero Boetti. Sono solo alcuni degli artisti svelati a un pubblico di giornalisti e specialisti di settore, tra i quali era presente anche l’assessore alla cultura del Comune di Milano Tommaso Sacchi, nel corso dell’anteprima della Milano Drawing Week. Nell’occasione, si è parlato del percorso della prossima edizione della manifestazione, che si terrà dal 22 al 30 novembre 2025, e delle sue dieci tappe dedicate al disegno. Un cammino all’interno di un’arte da far scoprire alla cittadinanza, tra opere dei sopracitati maestri e artisti contemporanei, in un dialogo tra lavori su carta che saranno protagonisti di una serie di esposizioni nei principali musei e gallerie di Milano.

L’obiettivo della Collezione Ramo, in concerto con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Milano, risiede nella creazione di una sinergia tra opere nate in periodi e contesti diversi, al fine di portare all’attenzione del pubblico milanese una pratica, quella del disegno, spesso poco considerata nei circuiti tradizionali dell’arte contemporanea.

Milano Drawing Week 2025: le mostre

Il calendario della Milano Drawing Week 2025 che avrà inizio tra un mese e mezzo includerà workshop tematici, talk, eventi musicali e performance che vedranno un diretto coinvolgimento dei partecipanti. Le istituzioni civiche coinvolte sono la Cittadella degli Archivi del Comune di Milano e Casa degli Artisti, presso la quale si svolgerà la mostra collettiva realizzata assieme a More Projects dal titolo TOOMANYRECORDSS. Disegni a 33 giri, con una performance musicale di Reeve Schumacher e un vinyl dj set di Quite A Village, il 21 novembre.

Irina Zucca Alessandrelli, curatrice della Collezione Ramo, ha coinvolto Davide Bertocchi e Sergio Verastegui, componenti del collettivo artistico parigino More Projects, i quali presenteranno i propri interventi effettuati interamente su copertine di dischi da 33 giri acquistati in mercatini vintage. L’allestimento sarà corredato da un sottofondo musicale e da luci al neon, rimando all’atmosfera tipica dei negozi specializzati nella vendita di vinili. La mostra darà l’opportunità di interagire direttamente con le copertine dei dischi, appositamente selezionati in base allo stile di ogni partecipante, che potrà reinterpretare la cover originale su cartoncino.

Alla Cittadella degli Archivi sarà invece presentata TIMELINE: 1993-2025. La vita disegnata dei Vedovamazzei. Ancora una volta con la curatela di Irina Zucca Alessandrelli, l’esposizione porterà a Milano l’immenso archivio di disegni del duo artistico Vedovamazzei (nato nel 1991 e composto da Stella Scala e Simeone Crispino), la più cospicua raccolta di documenti cartacei della storia della città. Negli spazi esterni alla mostra illuminerà il cielo milanese di Niguarda il neon giallo del 2018 che riporta la firma di Boccioni realizzata da Marinetti in occasione della vendita di un’opera a Comune di Milano, che la Cittadella ha trasformato in opera d’arte dopo anni di ricerche e perfezionamenti.

Gli eventi collaterali

Numerosi eventi collaterali animeranno la nove giorni milanese dedicata al disegno: il 23 novembre si potrà partecipare a uno Skecth Meeting al Civico Museo Archeologico, in compagnia degli Urban Sketchers Milano e, a seguire, ad una performance musicale di Dario Buccino allo Studio Irvine. Il 26 novembre, Succede Studio sarà protagonista del workshop Sono una mela. Esplorare se stessi attraverso il disegno – ad ingresso libero fino a esaurimento posti.

Sempre il 26 novembre, presso la Collezione Ramo, ci sarà il Workshop con Monika Dattner dal titolo Senza Pensieri. Superare la paura del foglio bianco, un’occasione per riscoprire il proprio talento nel disegno. Il 29 novembre ci sarà il talk Il disegno tra mercato e promozione culturale, con la presenza di Elena Zaccarelli ed Eugenio Tibaldi. La Collezione Ramo ospiterà inoltre, in fase di chiusura della rassegna, un workshop dedicato alle famiglie con bambini, dal titolo Avventura negli Abissi. Maschere luminescenti dal profondo dei mari, in collaborazione con Stefania D’Amato.

E poi le mostre che avranno luogo negli spazi delle più importanti gallerie del circuito milanese, nel corso delle quali ognuno dei disegni presentati in anteprima presso la Collezione Ramo dialogherà con l’opera di un artista contemporaneo affiancato secondo criteri legati al tema e allo stile dei lavori selezionati.

Le prenotazioni agli eventi possono essere effettuate direttamente sul sito della Milano Drawing Week. Torna, infine, anche il Premio Milano Drawing Week, che premierà uno dei giovani artisti contemporanei partecipanti, sostenuto dal Gruppo Censeo, tra gli sponsor della rassegna.